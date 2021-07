Hemmingen

Elf Frauen und acht Männer kandidieren für die CDU für die Ratswahl in Hemmingen am 12. September. Der Stadtverband hat sie in einer vertraulichen Sitzung am Dienstagabend aufgestellt - in großer Einmütigkeit, wie Parteichefin Barbara Konze mitteilte. „Mit einem Mix aus bewährten Kräften und neuen Kandidaten werden wir in den Wahlkampf ziehen“, sagte sie.

Angeführt wird die Liste von Jan Dingeldey, Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten. „Das unterscheidet uns von den Mitbewerbern“, erläuterte Konze. „Egal, wie die Wahl am Ende ausgeht: Jan Dingeldey will die Hemminger Kommunalpolitik in der kommenden Ratsperiode in jedem Fall gestalten und Verantwortung übernehmen.“ Karina Möllenhoff und Doris Linkhof stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste.

CDU-Kandidaten: Ratsfraktion tritt wieder zur Wahl an

Die älteste Kandidatin ist die 76-jährige Doris Linkhof. Aaron Oelker ist mit 23 Jahren der jüngste Kandidat. Das Durchschnittsalter liege bei 47 Jahren. Knapp 40 Prozent der Kandidaten und Kandidatinnen seien jünger als 40 Jahre. „Unser Frauenanteil liegt bei knapp 60 Prozent, und wir haben mit Ausnahme Ohlendorfs Vertreter aus allen Ortschaften in der Liste, da wir Lennart Fieguth gebürtig in Harkenbleck verorten.“ Ohlendorf ist der kleinste der sieben Hemminger Stadtteile. Fieguth wohnt seit kurzem in Hemmingen-Westerfeld.

Aus der amtierenden Ratsfraktion treten alle Mitglieder wieder an. „Durch die Reihung auf der Liste werden in der kommenden Ratsperiode in jedem Fall aber neue Mitglieder dabei sein“, sagte Konze.

CDU kündigt Programm nach Aufstellungsversammlung an

Die Partie hielt ihre Aufstellungsversammlung in der Gaststätte Storchennest in Hemmingen-Westerfeld ab. Konze erklärte, dass sie wegen der Corona-Pandemie nicht früher stattfinden konnte. Denn es sollte eine Versammlung in Präsenz sein. In zwei Wochen wolle die Hemminger CDU ihr Kommunalwahlprogramm bekannt geben. Das Doppel-Ziel sei klar: „Wir wollen am 12. September den Hemminger Bürgermeister stellen und stärkste Kraft im Rat werden“, sagte Konze.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten:

1. Jan Dingeldey (35, Arnum)

2. Karina Möllenhoff (36, Hemmingen-Westerfeld)

3. Doris Linkhof (76, Wilkenburg)

4. Ulff Konze (50, Arnum)

5. Aaron Oelker (23, Hemmingen-Westerfeld)

6. Maren Reese (37, Devese)

7. Christian Baxmann (44, Hiddestorf)

8. Lennart Fieguth (29, für Harkenbleck)

9. Heiko Schaefer (41, Hemmingen-Westerfeld)

10. Svantje von Alten-Rilinger (72, Hemmingen-Westerfeld)

11. Marlies Klingenberg (70, Arnum)

12. Barbara Konze (51, Arnum)

13. Julia Müller (37, Arnum)

14. Frank Richter (57, Hemmingen-Westerfeld)

15. Carsten Hasberg (55, Hemmingen-Westerfeld)

16. Kira Kusch (47, Arnum)

17. Stefanie Gemmeke (54, Arnum)

18. Angelina Grote (45, Devese)

19. Kristin Harmeyer (33, Arnum)

Von Andreas Zimmer