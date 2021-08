Hemmingen

Im nächsten Monat ist die Kommunal- und die Bundestagswahl. Wegen Corona wird in Hemmingen einiges anders sein als sonst. So rechnet die Stadtverwaltung mit deutlich mehr Briefwählern. Was sollten die Bürgerinnen und Bürger in Hemmingen jetzt wissen? Ein Überblick.

Wann ist die Kommunalwahl?

Am Sonntag, 12. September, von 8 bis 18 Uhr.

Wer ist zu wählen?

In Hemmingen sind es der Rat und Bürgermeister oder Bürgermeisterin sowie die Regionsversammlung und der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin. Die Amtszeit von Bürgermeister Claus Schacht (SPD) endet am 31. Oktober.

Wann ist die Bundestagswahl?

Sie ist für Sonntag, 26. September, geplant. Bürgermeister Schacht sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeindewahlausschusses im Hinblick auf fünf Wahlen im September von einer „Mammutaufgabe“ für die Verwaltung und alle Helfer.

Wie viele Ratsmitglieder gibt es in Hemmingen?

Es sind 26. Hinzu kommt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin.

Wann und wo wird die Briefwahlstelle öffnen?

Sie wird laut Fachbereichsleiter Sven Bertram dieses Mal nicht im Bürgerbüro im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld sein, sondern wegen Corona ab Montag, 23. August, im Bürgersaal des Rathauses. Das bedeutet, dass der Bürgersaal dann nicht für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Bertram sagte, schon bei den vergangenen Wahlen sei eine Tendenz zur Briefwahl erkennbar. „Wir rechnen aber auch wegen Corona mit mehr Briefwählern.“ Deswegen wurde die Zahl der Briefwahlbezirke von zwei auf sechs erhöht. Bei der Planung vor etlichen Wochen sei es nicht einfach gewesen, die sich ständig ändernde Corona-Situation abzuschätzen.

Debüt: Der Gemeindewahlausschuss für die Wahl 2021 tagt erstmals im Ratssaal. Quelle: Andreas Zimmer

Bleibt es bei der Zahl der Wahllokale?

Nein, sie wird wegen des erwarteten höheren Briefwahlaufkommens um drei auf zwölf verringert. „Der eine oder andere muss also einen anderen Bezirk aufsuchen“, sagte Bertram. „Die Wege sind aber nicht weiter geworden“, betonte er. Die Verwaltung hoffe, dass mögliche Wartezeiten in den Wahllokalen nicht zu lang werden. In jedem Stadtteil gebe es ein Wahllokal mit Ausnahme der kleinsten Ortschaft: Die Ohlendorfer müssen in Hiddestorf wählen. Die Ohlendorfer kennen das Prozedere aber schon seit 2017.

Wer gehört zum Gemeindewahlausschuss?

Vorsitzender ist Bürgermeister Claus Schacht. Stellvertreterinnen sind die Erste Stadträtin Regina Steinhoff und Oberinspektorin Melissa Martini. Beisitzer sind Gabriele Lehmberg (SPD), Karl Heinz Josten (SPD), Petra Bollmann (CDU), Hilmar Demuth (CDU), Bernhard Wojtczak (DUH) und Andrea Székely (Bündnisgrüne). Die Parteien und die Unabhängigen haben Vorschläge gemacht. Sie wurden laut Verwaltung in der Reihenfolge der Stimmzahlen der vergangenen Wahl berücksichtigt.

Was macht der Wahlausschuss?

Der Ausschuss hat in der vergangenen Woche erstmals öffentlich getagt und entschieden, welche Wahlvorschläge zugelassen werden. Am Dienstag, 14. September, 17 Uhr, soll er das Wahlergebnis offiziell feststellen.

Was ist, wenn bei der Bürgermeisterwahl am 12. September keiner der Kandidaten mindestens 50 Prozent der Stimmen erreicht?

Dann wird es zwei Wochen später eine Stichwahl geben, und zwar am Tag der Bundestagswahl am 26. September. Das bedeutet: Der Gemeindewahlausschuss wird noch einmal öffentlich tagen und zwar am Mittwoch, 29. September, um 17.30 Uhr.

So sah es am Wahlabend 2016 im Ratssaal in Hemmingen-Westerfeld aus: Die Briefwahlstimmen werden ausgezählt. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Wer übernimmt die Wahlleitung?

Es ist Bürgermeister Claus Schacht. Seine Stellvertreter sind die Erste Stadträtin Regina Steinhoff und Stadtoberinspektorin Melissa Martini. So hat es der Rat beschlossen.

Haben sich genügend Wahlhelfer und -helferinnen gefunden?

Ja, aber erst nach mehreren Aufrufen, sagte Bertram. 144 werden benötigt.

Wo gibt es die Informationsbroschüre zur Kommunalwahl in allen Amtssprachen der Europäischen Union?

Sie kann bei der Hemminger Stadtverwaltung unter Telefon (0511) 4103142 angefordert werden. Es ist auch möglich, sie im Internet auf www.landeswahlleiterin.niedersachsen.de herunterzuladen.

Von Andreas Zimmer