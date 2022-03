Hemmingen

Der Ortsverein Hemmingen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vollzieht den größten Umbruch im Vorstand seit seiner Gründung im Jahr 1970. Der rund 300 Mitglieder zählende Verein will sich verjüngen und hat seinen Vorstand fast vollständig erneuert. Lediglich der Vorsitzende Matthias Bremer bleibt im Amt, alle anderen Posten hat die Ortsgruppe jetzt in ihrer Hauptversammlung im Forum der KGS in Hemmingen-Westerfeld neu besetzt. Damit möchte der Verein einen Generationswechsel erreichen.

Die stellvertretende Vorsitzende Susanne Lohmann, Schatzmeister Hans-Jürgen Fricke, Ulrich Janzhoff (Technischer Leiter Ausbildung) und Wolfgang Lohmann (Technischer Leiter Einsatz), die jahrzehntelang ehrenamtlich im Verein tätig waren, machten damit Platz für Nachrücker. „Sie haben drei Generationen an Mitgliedern in unserem Verein aktiv begleitet“, sagte Bremer. Er selbst werde die neu gewählte Vereinsspitze bei der Einarbeitung zunächst weiterhin begleiten. Die Zustimmung der Vereinsmitglieder hat er: Von den 40 Wahlberechtigten wurde Bremer einstimmig wiedergewählt.

Zarte ist neuer stellvertretender Vorsitzender der DLRG

Für andere Posten hatten sich gleich mehrere Kandidaten zur Wahl gestellt. Da die Stimmabgabe auf Wunsch einiger Mitglieder einzeln und geheim abgehalten wurde, dauerte die Wahl insgesamt fast zwei Stunden. Am Ende wurde Maximilian Zarte zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Thomas Dietmar übernimmt den Posten als Schatzmeister. Technische Leiterin im Bereich Ausbildung ist nun Katjana Zarte. Der neue Technische Leiter Einsatz heißt Johannes Reese. Die Beisitzer Jens Hundertmark, Heike Kirstenmachen und Thomas Kühn komplettieren die Führung des Ortsvereins. „Der neue Vorstand wird sich im Jahr 2022 erstmal finden müssen“, sagte Bremer. Er bat die Mitglieder, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten.

Dank für den langjährigen Einsatz: Matthias Bremer (von links) verabschiedet Schatzmeister Hans-Jürgen Fricke, die stellvertretende Vorsitzende Susanne Lohmann, den Technischen Leiter Ausbildung Wolfgang Lohmann und den Technischen Leiter Einsatz Ulrich Janzhoff. Quelle: Daniel Junker

Der neue Vorstand wird sich mit zahlreichen Themen auseinandersetzen, darunter die Mitgliederwerbung und wie es mit den verschiedenen Standorten weitergehen soll, an denen die DLRG tätig ist. Bei der Schwimmausbildung sei die DLRG auf einem aktuellen Stand, sie habe die Ausbildung trotz Pandemie weitergeführt, sagte Wolfgang Lohmann, der bisher die Ausbildungsabteilung leitete. „Wir haben sogar eine Warteliste von zwei Jahren abgearbeitet.“ Der Ortsverein habe die Aus- und Weiterbildung von Nichtschwimmern im vergangenen Jahr sogar um einige Kurse erweitern können, sagte Bremer – zum Beispiel um eine Schwimm-AG an der Grundschule Hiddestorf und eine weitere an der KGS Hemmingen.

Von Daniel Junker