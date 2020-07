Hemmingen-Westerfeld

Die Feuerwehr wurde am Freitagmittag kurz nach 13 Uhr zu einer Seniorenresidenz an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld gerufen. Die dortige Brandmeldeanlage hatte zuvor ausgelöst.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging vor, um das Gebäude zu erkunden. Schnell konnte Wasserdampf im Wohnbereich des zweiten Obergeschosses als wahrscheinliche Ursache für den Alarm ausgemacht werden. Feuer oder Rauch wurden nicht entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück und konnte den Einsatz nach etwa 20 Minuten beenden.

Nach Auskunft von Sebastian Hillert, dem stellvertretenden Stadtfeuerwehrsprecher von Hemmingen, waren die Ortsfeuerwehren aus Hemmingen-Westerfeld, Arnum, Devese, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg mit 51 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen beteiligt. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Von Kim Gallop