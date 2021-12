Hemmingen

Weihnachten kommt dann doch immer so schnell: Wer davor noch vieles erledigen möchte, sollte bedenken, dass viele Einrichtungen schon einige Tage vor Heiligabend geschlossen sind. Eine Übersicht.

Abfall: In diesem Jahr fallen Weihnachten und Neujahr auf Wochenenden. Deshalb holt der Abfallentsorger (Aha) Abfälle und Wertstoffe zu den gewohnten Werktagen ab.

Bücherstube Arnum: Die Einrichtung in den Räumen der Friedenskirchengemeinde an der Bockstraße ist bis Dienstag, 21. Dezember, geöffnet. Danach ist ein Besuch erst wieder am Mittwoch, 5. Januar, möglich. Die Bücherstube ist sonst montags bis donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Bücherstube ist auch bei Kindern sehr beliebt: Louis und Livia zählen zu den regelmäßigen Besuchern. Quelle: privat

Bücherei Hiddestorf: Die Bücherei der Nikolaigemeinde ist in den Ferien geschlossen. Die letzte Ausleihe und Rückgabe ist am Dienstag, 21. Dezember, von 16.30 bis 17.30 Uhr und dann erst wieder am Dienstag 11. Januar, ebenfalls in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr möglich.

Büntebad/-sauna: Im Büntebad und in der Büntesauna ändern sich in der Zeit von Heiligabend bis Neujahr die Öffnungszeiten. Die Sauna ist nur von Dienstag bis Donnerstag, 28. bis 30. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das Bad hat Heiligabend noch von 10 bis 13 Uhr auf, danach öffnet es erst wieder am Dienstag, 28. Dezember. An diesem Tag sowie am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Dezember, ist das Schwimmen jeweils von 10 bis 16 Uhr möglich. Silvester ist das Bad von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Neujahr hat die Einrichtung an der Hohen Bünte geschlossen.

Grüngut: Wer sein Grüngut beim städtischen Betriebshof am Hohen Holzweg in Arnum entsorgen möchte, kann das in diesem Jahr nur noch am Sonnabend, 18. Dezember, von 9 bis 14 Uhr erledigen. Die nächsten beiden Sonnabende sind Feiertage. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist am Sonnabend, 8. Januar, von 9 bis 14 Uhr. Die landwirtschaftliche Annahmestelle für Grüngut auf dem Gelände am Bruchweg 20 neben der Siloanlage in Ohlendorf ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet; Feiertage sind ausgenommen.

Claus Schmidt, Leiter des städtischen Betriebshofs, steht auf der Leiter an der Grünannahmestelle auf dem Betriebshof in Arnum. Quelle: Stadt Hemmingen (Archiv)

Impfstelle: Impfungen gegen Corona sind im restlichen Dezember wie immer im Bürgersaal des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld möglich, also montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr.

Jugendpflege: Zwischen dem 19. Dezember und 3. Januar werden keine Veranstaltungen angeboten. Das Programm im neuen Jahr beginnt am Dienstag, 4. Januar, mit dem Selbstnähen einer Tasche und Kegeln. Nähere Informationen und Anmeldungen sind im Internet auf www.jugendpflege-hemmingen.de möglich.

Leine-VHS: Die Geschäftsstelle der Volkshochschule an der Gutenbergstraße 2/Ecke Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld bleibt von Mittwoch, 22. Dezember, bis Sonntag, 2. Januar, geschlossen.

Stadtbücherei Arnum: Die Räume am Klapperweg bleiben mit Ausnahme der Feiertage in den Weihnachtsferien geöffnet. Sie können montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Auch Medien aus der Bücherei in Hemmingen-Westerfeld lassen sich über die Arnumer Bücherei entleihen.

Stadtbücherei Hemmingen-Westerfeld: Die Räume im Rathaus sind am Dienstag, 21. Dezember, von 15 bis 18 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Montag, 10. Januar, von 15 bis 18 Uhr.

Stadtverwaltung: Das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, zu den üblichen Zeiten geöffnet. Das Bürgerbüro in Arnum bleibe krankheitsbedingt zunächst bis Mitte Januar geschlossen, teilte die Verwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit. Es ist seit November dicht, und auch davor hatte es Ausfälle gegeben. Die Verwaltung bittet Kunden, das Bürgerbüro im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aufzusuchen.

Wochenmarkt: Die Stände auf dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld sind auch in den Ferien donnerstags von 7 bis 12.30 Uhr aufgebaut.

Von Andreas Zimmer