Hannover

In keiner anderen Region in Deutschland wird der Ausbau der Windenergie so ausgebremst, wie im Raum Hannover. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Fachagentur Windenergie an Land und des Bundesverbandes Windenergie, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Nach diesen Angaben befindet sich bundesweit jede...