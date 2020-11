Alles furchtbar wegen Corona? Ja, aber die Firma AVMS Veranstaltungstechnik in Hemmingen sucht sich neue Geschäftsfelder. Nach dem virtuellen Studio baut sie nun einen Green Room und hat ein Gerät zur Messung der Körpertemperatur entwickelt.

Das Bild links zeigt das neue Gerät, das per Infrarot die Körpertemperatur von Prokurist Martin Ruoff misst. Grün bedeutet: Alles im grünen Bereich. Wingenfelder (Mitte) sind im AVMS-Studio in Hemmingen-Westerfeld beim Dreh des Musikvideos für ihre neue Single „Starwars“. Rechts ist der neue Green Room zu sehen, in dem AVMS-Mitarbeiter tätig sind. Quelle: Andreas Zimmer/AVMS