Laatzen/Pattensen

Das Angebot der Diakonie reicht von Familienhilfen bis zur Schuldnerberatung. Wie breit die Hilfen gefächert sind, verdeutlichen nicht zuletzt die alljährlichen Wochen der Diakonie im September. 2021 stehen sie unter dem Motto „Mitgestalten“. Im Kirchenkreis Laatzen-Springe, zu dem noch Hemmingen und Pattensen gehören, sind bis Anfang Oktober sieben Veranstaltungen geplant, darunter Infoabende, eine Fortbildung, ein Tag der offenen Tür sowie ein Benefizkonzert.

Gottesdienst am 5. September

Eröffnet wird die Woche der Diakonie am Sonntag, 5. September, um 10.15 Uhr mit einem Regionalgottesdienst der Laatzener Gemeinden in der St.-Gertruden-Kirche in Gleidingen (Hildesheimer Straße 560). Es ist eine Parallelveranstaltung zu dem zentralen Eröffnungsgottesdienst zur Diakoniewoche ab 10 Uhr für angemeldete Besucher auf dem Mittelaltermarkt von Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge. Wer dort dabei sein will und die Predigt des Vorstandssprechers der Diakonie in Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke, hören will, meldet sich über die Internetseite www.liebfrauenneustadt.gottesdienstbesuchen.de an.

Am Montag, 6. September, informieren die Schuldnerberaterinnen des Diakonieverbandes Hannover-Land in Laatzen rund ums Thema Insolvenz. Für die Veranstaltung von 17 bis 18.30 Uhr am Marktplatz 5, bei der auch Fragen beantwortet werden, sind Anmeldungen erbeten, aber nicht zwingend erforderlich: per E-Mail an schulnerberatung.laatzen@evlka.de oder unter Telefon (0511) 8744666. Wer will, kann auch spontan vorbeikommen.

Tag der offenen Tür im Umsonstladen

Zu einem Tag der offenen Tür lädt der Umsonstladen für Babyerstausstattung für Dienstag, 7. September, von 10 bis 12 Uhr an die Marktstraße 21 ein. Zudem werden dort verschiedene familienunterstützende Angebote vorgestellt, darunter das neue Projekt LIA (Lernen-Integration-Arbeit).

Speziell an Eltern richtet sich das Angebot des Nachbarschaftsladens Doppelpunkt (Zum Niederntor 25) in Springe. Dort bietet die Familienhebamme Inka Klawier an den beiden Dienstagen, 14. und 28. September, zwei Sprechstunden an: jeweils von 15 bis 16 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05041) 8020577 oder mit einer E-Mail an sandra.lehmann@evlka.de.

Jaspert Duo in Rethen

Musik gibt es ebenfalls während der Woche der Diakonie. Die bereits von zahlreichen Konzerten in der Region bekannte, darunter auch schon in Rethen musizierende Gruppe Jaspert Duo spielt am Sonnabend, 18. September, ein Benefizkonzert bei der St.-Andreas-Kirchengemeinde in Springe (St. Andreas Straße 5). Beginn ist um 17 Uhr und die Einnahmen sollen der Stiftung pro Diakonie zugutekommen.

Die St.-Lucas-Kirchengemeinde in Pattensen ist ebenfalls Gastgeber während der Woche der Diakonie, mit einen Vortrag mit seelsorgerlichen Überlegungen zum Welt-Alzheimertag. Halten wird diesen der Pfarrer und Logotherapeut Gerhard Sprakties am Donnerstag, 23. September. Überschrieben ist er mit „Einsamkeit: Bedrohung oder Chance?“. Beginn am Corinusplatz 2 ist um 17 Uhr.

Die letzte Veranstaltung ist am Montag, 4. Oktober, eine Fortbildung von 10 bis 12 Uhr über „Erste Hilfe am Kleinkind“. Die erfahrene Sanitäterin Georgina Hindenburg erklärt Erwachsenen, die viel Kontakt mit Kindern haben, wie sie Unfallgefahren erkennen, beurteilen und minimieren sowie im Notfall richtig reagieren können. Veranstaltungsort ist der Umsonstladen für Babyerstausstattung, Marktstraße 21. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an sandra.lehmann@evlka.de oder unter Telefon (05041) 8020577.

Von Astrid Köhler