Hemmingen

Die Stadt Hemmingen hat einige Fahnen im Fundus, eine Regenbogenflagge aber noch nicht. Sie soll sie auf Antrag der Grünen beschaffen und am Dienstag, 17. Mai, am Rathaus in Hemmingen-Westerfeld hissen. Der Anlass: Dann ist IDAHOBIT. Das ist die Abkürzung für den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.

Die wehende Regenbogenflagge solle ein Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung sein, erläutern die Bündnisgrünen in einem entsprechenden Antrag. Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss hat sich damit jetzt als erstes Ratsgremium befasst. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass der Ausschuss noch nicht abgestimmt, es aber von den meisten Fraktionen positive Signale gegeben habe. Am Donnerstag, 24. März, 19 Uhr, entscheidet der Rat im Rathaus.

Die Grünen betonen in ihrem Antrag, dass der 17. Mai auch für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger Hemmingens „von großer Bedeutung“ sei. Am 17. Mai 1990 hatte die Weltgesundheitsorganisation beschlossen, Homosexualität nicht mehr als Krankheit zu werten. Die Hemminger Grünen fordern nun: „Politik und Verwaltung sollten an diesem Jahrestag ein Zeichen der Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern setzen, die sich auch im 21. Jahrhundert immer noch mit Anfeindungen wegen ihrer Sexualität konfrontiert sehen.“ Hemmingen solle dann jedes Jahr am 17. Mai die Regenbogenflagge hissen und damit zeigen, dass sie „eine weltoffene Stadt ist für alle Menschen und ein Ort der Vielfalt“. Seit 2005 wird der IDAHOBIT bereits ausgerichtet.