Wenn es darum geht, den Zustand unserer Demokratie zu beschreiben, scheiden sich die Geister. Fest steht wohl nur: Die, die am lautesten schreien, sind weder im Recht noch in der Mehrheit. Lutz von Rosenberg Lipinsky – nach eigenen Angaben „ Deutschlands lustigster Seelsorger“ – untersucht das Problem auf kabarettistische Weise. Am Sonnabend, 10. Oktober, tritt er in der Albert-Einstein-Schule ( AES) in Laatzen auf. Die Veranstaltung gehört zur Hemminger Reihe „ bauhof on tour“.

„Wir sind das Volk“ – und wer sind die anderen 82 Millionen?

Laut von Rosenberg Lipinsky, 55, ist es Zeit, mal darüber zu sprechen, was eine Demokratie, die Herrschaft des Volkes, überhaupt sein soll. Etwa wenn 8000 Menschen in Dresden auf die Straße gehen und rufen „Wir sind das Volk“ – und der Rest der Bevölkerung, also 82 Millionen Menschen sich fragen: „Und wer sind wir dann?“ Der lustige Seelsorger untersucht, wie es um die deutsche Seele steht, und das auf unterhaltsame und intelligente Weise.

Der Kabarettist, Autor, Moderator und Regisseur begann seine Karriere 1985 mit der Kabarettgruppe „Die Spiegelfechter“ und war Anfang der Neunzigerjahre am Schauspielhaus in Hamburg engagiert. „Demokratur – oder die Wahl der Qual“ ist sein elftes Soloprogramm. Zudem ist der gebürtige Westfale seit 2010 ständiges Mitglied im Ausschuss für Kunst und Kultur des Deutschen Evangelischen Kirchentages und Botschafter der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

Karten sind nur online erhältlich

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße 46. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Es gibt coronabedingt weder eine Abendkasse noch einen Vorverkauf an den üblichen Stellen. Kartenreservierungen sind ausschließlich über den Onlineverkauf auf der Webseite des bauhofs möglich.

Ansonsten gilt: Die Veranstaltung dauert zwischen 60 und 90 Minuten, es gibt weder eine Pause noch eine Bewirtung. Auch eine freie Platzwahl ist nicht möglich, stattdessen begleitet das bauhof-Team die Gäste zu ihren Sitzen. Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten.

Von Katharina Kutsche