Hannover

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Für viele Menschen Zeit und Gelegenheit, mal raus zu kommen. Und wer nicht gleich in einen Kurzurlaub starten will, der kann den Herbst nutzen, um die nähere und weitere Umgebung zu erkunden. Wir haben ein paar Tipps für Sie.

Kürbisschnitzen im regionalen Hofladen

Der passende Kürbis zur Halloween-Dekoration findet sich im regionalen Hofladen Quelle: imago stock&people

Herbstzeit ist auch Erntezeit, und die kann man dank der vielen Landwirtschaftsbetriebe rund um Hannover genießen. Kürbis, Äpfel, Kohl und Rote Bete haben im Herbst Saison und wachsen auf Feldern nebenan. In der Region Hannover bieten über 60 Hofläden die Klassiker aus eigenem Anbau an. Passend zu Herbstobst und Gemüse gibt es in vielen Läden auch hausgemachte Produkte.

Dazu Milch, Eier und Fleisch: In den Hofläden kann man nicht nur saisonal einkaufen, sondern lernt auch mehr über die Herkunft und die Herstellung der Produkte. Das ist besonders für Kinder interessant. Da lohnt sich der Ausflug allein schon für die gute Landluft und zum Staunen und Stöbern. Nach dem Einkaufen können die herbstlichen Lebensmittel zu Hause weiter verarbeitet werden.

Der Nöhren Hof im Jägerwinkel 2 in Lehrte zum Beispiel ist ein Traditionsbetrieb in der 12. Generation mit eigenen Apfelplantagen. In Springe beim Eldagser Hoflieferanten in der Langen Straße 142 gibt es Kürbisse und Kartoffeln frisch vom Feld – aber auch hausgemachten Kürbissekt und Fruchtaufstrich. Am 31.Oktober findet hier ein Halloweenfest für Familien statt. Von 11 bis 16 Uhr gibt es ein gruseliges Kürbisfratzenschnitzen und Verpflegung. Der Eintritt ist frei, und wer im Halloweenkostüm erscheint, bekommt eine kleine Überraschung geschenkt.

Ab in den Harz

Die Altstadt von Goslar gehört zu den Unesco-Weltkulturerbestätten. Quelle: Swen Pförtner

Herbstzeit ist immer auch Harzzeit. Bestens zu erreichen und immer einen Ausflug wert ist die historische Altstadt von Goslar, seit 1992 Unesco-Weltkulturerbestätte. Die Fachwerkhäuser mit Schieferdächern bilden eine märchenhafte Kulisse zum Bummeln und Kaffee trinken. Der Schiefer für die Dächer wurde schon vor langer Zeit in der Nähe der Nähe der Stadt gefunden und abgebaut. Von der Stadt aus kann man sich diese Schiefergruben in einer zwölf Kilometer langen Wanderung erschließen. Den Weg dorthin beschreibt der Autor Richard Goedeke in seinem Buch „Historische Pfade im Harz“.

Start ist am Rand der Altstadt Goslars auf dem Parkplatz an der Rammelsberger Straße. Am Bach Gose entlang geht es dann zur Alten Harzstraße. Im dortigen Wald zeugen Halden und überwachsene Löcher von der ehemaligen Ratsschiefergrube. An der alten Pferdetränke begibt man sich über eine Asphaltstraße zum Wegekreuz. Von dort führt ein Hangweg um die Kuppe des Glockenberges. Vom Taubenstieg aus können Wanderer auf den Granestausee gucken. Mit Blick auf die Goslarer Altstadt folgt dann der Anstieg auf den Rammelsberg. Den vollen Rundblick bietet der Turm auf der Gipfelkuppe des Steinberges. Bergab geht es dann zum Frankenberger Teich und über den Nonnenweg zurück zum Ausgangspunkt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Hannover aus erreicht man Goslar mit dem Regionalzug Erixx mit Ziel Bad Harzburg oder mit dem Auto über die A7 bis zum Autobahndreieck Salzgitter und dann weiter über die Bundesstraße 6.

Wer mehr Action möchte und schwindelfrei ist, kann in Bad Harzburg mit der Baumwipfelbahn durch den Wald sausen. Nur mit Sicherheitsgurten befestigt fahren die Besucher 1000 Meter durch alte Eichen und Buchen den Burgberg hinunter. Eine Fahrt kostet 15 Euro für Erwachsene und 13 für Kinder. Familien bekommen Rabatt. Der Startpunkt ist in der Nordhäuser Straße, 38667 Bad Harzburg. Die Bahn hat täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Abenteuerlabyrinth Bispingen

Im Irrgarten Bispingen finden sich 18 Abenteuerstationen für Groß und Klein Quelle: www.lueneburger-heide.de

Ein wandelbares Abenteuerlabyrinth aus Holz steht in Bispingen in der Lüneburger Heide. Der größte Irrgarten Niedersachsens besteht aus einem Stecksystem. Wer die Attraktion also ein zweites Mal besucht, muss eine neue Route gehen. Auf den 2800 Quadratmetern Fläche befinden sich 18 Abenteuerstationen, an denen die Besucher klettern, balancieren, hüpfen oder sich entlanghangeln müssen. Für kleine Besucher gibt es im Außenbereich die Pit-Pat-Anlage, eine Mischung aus Minigolf und Billard. Damit niemand verloren geht, steht in der Mitte des Geländes ein zehn Meter hoher Turm zur Orientierung. Das Labyrinth ist von 10.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und kostet 9 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder. Außerdem gibt es Familienkarten. Von Hannover aus erreicht man die Anlage am besten mit dem Auto über die A7, Abfahrt Bispingen.

Pilze finden

Steinpilze und Pfifferlinge finden sich auch in der Region Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

In die Pilze gehen, das ist der Klassiker unter den Herbstaktivitäten. Steinpilze, Maronen, Herbsttrompeten, Pfifferlinge, Champignons und Schopftinlinge wachsen auch in der Region Hannover. In der Eilenriede, im Misburger Wald, dem Mecklenheider Forst und in der Seelhorst finden sie sich meist in der Nähe von Bäumen, aber auch in Kuhlen oder Mulden. In der Region lohnt es sich außerdem, am Deister rund um den Nienstedter Pass und im Forst Rundshorn Ausschau zu halten. Das Burgdorfer Holz, der Saupark Springe und der Hildesheimer Wald sind auch gute Plätze, um sich eine Pilzpfanne zusammenzusammeln.

Eine Radtour in den Calenberger Bergen

Hannovers Stadtsilhouette vom Benther Berg aus. Quelle: Bernd Haase

Wer als Gelegenheitsradler von dem Wort „Berge“ abgeschreckt ist, kann beruhigt sein. Im Calenberger Land geht es nämlich nur um bewaldete Höhenzüge. Eine schöne Aussicht hat man auf der 45 Kilometer langen Tour trotzdem. Als Startpunkt für den Rundkurs bietet sich die S-Bahn-Haltestelle Wennigsen an. Über Lemmie geht es dann auf dem Gehrdener Kirchweg Richtung Gehrdener Berg. Wer mehr Herausforderung möchte, nimmt die schwierigere Ostroute. Hier kommt man am historischen Ottmar-von-Reden-Park vorbei in die Gehrdener Fußgängerzone. Richtung Norden kann man die Stadt dann wieder mit Blickpunkt Everloh verlassen. Rechts über die Bundesstraße geht es dann zum Benther Berg. Hält man sich am Ende der Straße rechts, kann man die Silhouette Hannovers sehen. Von hier aus geht es nach Lenthe. Dort steht das Geburtshaus des Erfinders Werner von Siemens. Vorbei an der 1000-Ritter-Kirche geht es durch die Feldmark in Richtung des Rittergutes Dunau. Die folgende Passage über den Stemmer Berg nach Stemmen ist das steilste Stück der Tour. Über Nordgoltern geht es Richtung Barsinghausen an den Deisterrand. Der Beschilderung des Deisterkreisels folgend fährt man durch den Wald zum Georgsplatz. Am Kloster vorbei geht es zurück zum Bahnhof.

Ein Besuch im PS-Speicher Einbeck

Renault Dauphine aus den Fünfzigerjahren im PS-Speicher Einbeck. Quelle: Villegas

Wenn das Wetter mal gar nicht mitspielt, gibt es im ehemaligen Kornspeicher in Einbeck über 400 historische Fahrzeuge zu bestaunen. Darunter das erste Motorrad, die erste sogenannte pferdelose Kutsche und ein Schwimmauto aus der Privatsammlung des Unternehmers Karl-Heinz-Rehkopf. Dazu kommen noch vier Depots im Stadtgebiet mit Lastwagen, Bussen, Kleinwagen, Motorrädern und weiteren Oldtimern. Damit ist die Ausstellung die größte Oldtimersammlung Europas. Der Rundgang durch die Ausstellung führt chronologisch von Militärfahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg bis in die Zukunft mit selbst fahrenden Autos. Für Kinder gibt es auch interaktive Stationen und Abenteuerecken. Der „PS-Speicher“ befindet sich am Tiedexer Tor 3 in Einbeck und hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 12 Euro. Familien und Gruppen bekommen Rabatt.

Zu den Wintervögeln am Steinhuder Meer

Scharen von Gänsen überwintern in den Meerbruchwiesen. Quelle: Jörg Rocktäschel

Die Meerbruchwiesen im Westen des Steinhuder Meeres sind das Vogelparadies der Region Hannover. Dort vollzieht sich jetzt eine Art Bettenwechsel. Die Sommergäste ziehen Richtung Süden, dafür kommen die Überwinterer aus Skandinavien oder Sibirien. Scharen von Blässgänsen sind eingetroffen, auch Gänse- und Zwergsäger, Stock- und Löffelenten tummeln sich in den Wiesen oder im Bereich der Wasserflächen. Mit etwas Glück sieht man auch einen der Seeadler, die an Niedersachsens größtem Binnensee leben. In einem Erlenbruch in Wassernähe sind noch Singvögel wie Dompfaffe oder Zeisige unterwegs, die im Winter nicht wegziehen.

Ausgangspunkt für ein Wanderung ist die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer in Rehburg-Winzlar. Von dort aus geht es durch die Wiesen zum Aussichtsturm am Westufer, der auch einen schönen Blick auf die Insel Wilhelmstein bietet. Beobachtungspunke sind auch die hölzernen Unterstände, die in den vergangenen Jahren in dem Gebiet aufgebaut worden sind. Unbedingt ein Fernglas mitnehmen, und wer eine entsprechende Fotoausrüstung besitzt, kommt auch auf seine Kosten. Die Schutzstation selbst mit ihrer Ausstellung ist in den Wintermonaten dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Nach Winzlar geht es von Hannover aus am schnellsten über die Autobahn 2 Richtung Dortmund bis zur Abfahrt Wunstorf-Luthe und dann weiter über die Bundesstraße 441. Das sind knapp 40 Kilometer.

Von Leonie Habisch