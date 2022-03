Hänigsen

Das Areal nördlich von Hänigsen, ein wenig versteckt in einem Waldstück, ist ein Kleinod. Dort stehen an der Straße Am Kuhlenkamp auf einem Ausstellungsgelände unter anderem alte Pumpschwengel, die auf die Historie und vormalige Nutzung hindeuten. Dort wurde – wie im benachbarten Wathlingen und Eicklingen im Landkreis Celle – einst Öl gefördert. Das ist mittlerweile lange her. Doch die „Teerkerle“, wie sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Teermuseums in Hänigsen selbst nennen, halten die Geschichte zur Erdölgewinnung bis heute lebendig. Nun gibt es als neues Exponat auch einen zweiten Bohrturm aus Holz, ein Geschenk des Deutschen Erdölmuseums in Celle-Wietze.

Zur Galerie Rund um die sogenannten Teerkuhlen tritt bis heute Erdöl an die Oberfläche aus. Nun gibt es dort auch einen zweiten Bohrturm als Modell.

Die „Hänigser Teerkuhlen“ seien bereits in einem geologischen Fachbuch im Jahr 1546 erwähnt worden, berichtet Stefan Auerbach, der als Geowissenschaftler zusammen mit seinen Kollegen Thomas Kraft und Thomas Degro die „Teerkerle“ fachlich berät. Bei den „Teerkerlen“ handelt es sich um zwölf ehrenamtlich Aktive, die zur Hänigser Ortsgruppe des Heimatbundes Niedersachsen gehören, wie der zweite Vorsitzende Alfred Niebuhr erläutert.

Heimatbund sucht jüngere Mitstreiter

Insgesamt zähle die Hänigser Ortsgruppe des Heimatbundes etwa 270 Mitglieder. „Leider, wie bei vielen Vereinen, sind die Zahlen rückläufig“ erzählt Niebuhr. Immerhin bewege sich aktuell der Altersdurchschnitt der Akteure bei etwa 70 Jahren. Aus diesem Grund werden verstärkt Jüngere gesucht. Derzeit stehe der Heimatbund etwa mit der Landjugend in Verbindung, sagt der zweite Vorsitzende. „Die haben ein entsprechendes Interesse an Heimatgeschichte“, meint er. Doch leider seien durch die Corona-Pandemie bislang alle Versuche einer Zusammenarbeit nicht zustande gekommen.

Bohrturm als Geschenk aus Wietze

Um das Gelände in Hänigsen interessanter zu gestalten, hätten die Verantwortlichen vom Heimatbund nun beim Deutschen Erdölmuseum in Celle-Wietze nachgefragt, ob es dort vielleicht Exponate gibt, die nicht mehr benötigt werden würden, erzählt Auerbach. Die Hänigser hatten Glück: Die Wietzer brauchten Platz in ihrer Ausstellung und hatten in der Tat einen etwa zehn Meter hohen Nachbau eines hölzernen Bohrturms übrig. Dieser ist nun an die Aktiven im Uetzer Ortsteil gespendet worden. „Das wird die neue Attraktion dieses kleinen Heimatmuseums“, ist sich der Wissenschaftler sicher.

Bohrtürme sind früher ortsprägend gewesen

Bei der Spende handelt es sich um einen original nachgebauten Bohrturm, wie sie einst bis etwa 1880 auch im Raum Hänigsen üblich und immerhin gut 30 Meter hoch waren. Dieser wurde nun mithilfe eines Schwerlastkrans an den Teerkuhlen auf ein mächtiges Betonfundament gestellt. Doch damit das alles klappen konnte, waren auch viele helfende Hände nötig, um das gut zwei Tonnen schwere Gestell in die richtige Position zu manövrieren. Bis zum Sommer soll das Gerüst auch wieder mit seinen Bretterwänden versehen werden.

Und die „Teerkerle“, – nach den Worten Niebuhrs eine „starke Sparte, die auf dem Ausstellungsgelände viel bewirkt“ –, freuen sich darauf, die dann fertige neue Attraktion sowie weitere Bohr- und Fördergeräte samt kleinen Erdölmuseum auf dem gut 25.000 Quadratmeter großen Areal der Öffentlichkeit vorstellen zu können. Nicht etwa nur bei den Entdeckertagen der Region, sondern auch bei speziellen Führungen. Ansprechpartner dafür ist die Hänigser Ortsgruppe des Heimatbundes Niedersachsen. Eine Kontaktaufnahme ist etwa per E-Mail an info@heimatbund-haenigsen.de möglich.