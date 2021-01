Hannover

Vier Hilfsorganisationen bieten ihre Unterstützung bei den Corona-Impfungen für ältere Menschen an. Um Seniorinnen und Senioren möglichst ohne gesteigertes Infektionsrisiko zum Impfzentrum auf dem Messegelände zu bekommen, wollen Johanniter, ASB, Deutsches Rotes Kreuz und DLRG mit sogenannten Impftaxis helfen. Somit sollen auch all diejenigen zur Messe kommen, die das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln wegen der Risiken scheuen.

„Jeder, der geimpft werden möchte, soll so schnell wie möglich auch die Möglichkeit dazu bekommen“, sagt Michael Homann, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. Der Weg zur Messehalle 25 stelle für viele Senioren, die nicht in Alten- oder Pflegeheimen wohnen, eine Herausforderung dar. Nicht jeder habe Angehörige oder Freunde, die die Betroffenen zum Impfen fahren können.

Impftaxis für die Wochenenden

Schon vergangene Woche hatte die Regions-CDU gefordert, für Senioren kostenlose Taxifahrten oder eine eigene Buslinie anzubieten. Die vier Hilfsorganisationen wollen nun zusätzlich an Wochenenden ihren Impftaxiservice anbieten, da dann ihre Fahrdienstflotten ohnehin nicht genutzt werden. Johanniter, DLRG, ASB und Rotes Kreuz hätten ausgebildetes Personal und Hygienekonzepte. „Die schnelle und reibungslose Umsetzung der Impfstrategie der Bundesregierung ist in unser aller Interesse“, sagt Anton Verschaeren, Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes in der Region Hannover.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die vier Hilfsorganisationen könnten quasi sofort mit ihrem Angebot starten. Sobald das stationäre Impfzentrum auf dem Messegelände seine Arbeit aufnehme, wären auch die Impftaxis zu haben. „Wir stehen auf Abruf bereit“, sagt Udo Zachries, Geschäftsführer des ASB. Wann es in Halle 25 allerdings wirklich losgehen kann, ist offen. Wie am Freitag bekannt wurde, ist der geplante Impfstart am 1. Februar wohl nicht mehr zu halten. Der Grund dafür sind Lieferengpässe beim Herstellern Biontech und Pfizer.

Von Peer Hellerling