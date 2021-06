Hannover

Bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs in Niedersachsen geht es nicht immer gerecht zu – Menschen auf der Warteliste geraten dabei offenbar regelmäßig ins Hintertreffen. Zum Beispiel im Impfzentrum in Hannover: Seit Wochen waren die Erstimpfungen wegen fehlender Vakzine ausgesetzt. Kommenden Montag aber bekommen auf dem Messegelände auf einen Schlag etwa 2000 Kandidaten ihre erste Impfung mit dem Wirkstoff von Moderna, einige Hundert weitere erhalten Biontech. Aber: Keiner dieser 2366 Termine wurde an Menschen auf der Warteliste vergeben. Obwohl diese lang ist und seit Wochen kaum kürzer wird.

Nach jüngsten Daten stehen 609.000 Niedersachsen auf der Liste, in der Region Hannover sind es 90.000 Menschen. Von den Dosen, die am Mittwoch plötzlich über das Impfportal des Landes verfügbar waren, profitierten sie nicht.

2000 Termine – vergeben in 35 Minuten

Wer einen der Termine für Montag ergattern wollte, musste schnell sein. Allein die Moderna-Impfdosen seien in nur 35 Minuten vergeben gewesen, sagt André Exner. Der IT-Experte hat das Internetportal impfsuche.de programmiert, dass seine Nutzer jederzeit aktuell auf freie Termine in den Impfzentren in Niedersachsen hinweist.

Landesweit wurden am gleichen Tag laut impfsuche.de insgesamt etwa 3300 Termine vergeben. Tausende Impfdosen also, die an Hunderttausenden zum Teil seit Wochen wartenden Kandidaten vorbei vergeben werden – kann das gerecht sein?

„Das ist hart ungerecht“

Nein, sagt jemand, der jeden Tag beruflich mit den Impfzentren in Niedersachsen zu tun hat. „Das ist hart ungerecht. Wir haben eine lange Warteliste, die sich kaum bewegt – und trotzdem werden immer wieder kurzfristig Termine freigemacht, die nicht an die Wartenden verteilt werden.“

Ungerecht findet das auch eine der Betroffenen. Sieglinde R. aus Garbsen ist krank und steht daher seit dem 19. April mit der Priorität 2 auf der Warteliste. Seitdem wundert sie sich, dass so viele Menschen um sie herum mit offenbar niedrigerer oder gar keiner Priorität geimpft wurden.

Kurzfristige Terminvergabe überfordert Dienstleister

Fragt man die Behörden, warum das so ist, erhält man unterschiedliche Antworten. Die eine hat mit den unregelmäßigen Impfstofflieferungen und plötzlich frei werdenden Terminen zu tun, weil Menschen absagen oder einfach nicht kommen.

Das Land hat ein Unternehmen damit beauftragt, die Vergabe der Termine zu organisieren. Offenbar ist der Dienstleister aber nicht in der Lage, kurzfristig frei werdenden Impfstoff an die Menschen auf der Warteliste zu verteilen. Bevor die Dosen schlecht werden, werden sie nach dem Windhundprinzip verteilt. „Damit sichergestellt ist, dass auch jemand kommt“, sagt Oliver Grimm aus dem niedersächsischen Gesundheitsministerium.

Dienstleister braucht mehrere Tage Vorlauf

Der Sprecher von Ministerin Daniela Behrens (SPD) bestätigt, dass mehrere Tage Vorlauf nötig sind, um freie Dosen an Wartelistenkandidaten zu vergeben. Er versichert: „Alles, was längerfristig angekündigt wird, geht in die Warteliste.“ Außerdem: „Wer auf der Warteliste steht, ist nicht ausgeschlossen von der kurzfristigen Terminvergabe.“

Sieglinde R. tröstet das nicht. Sie habe durchaus immer wieder nachgefragt. Sie hat sogar der Ministerin einen Brief geschrieben. „Wann immer ich anrufe und nachfrage – Termine gibt es nicht.“ Also wartet sie weiter.

Dabei wäre es für das Terminmanagement gar nicht schwer, Sieglinde R. zu erreichen – mehrere Tage Zeit wären dafür seit Mittwoch bis kommenden Montag gewesen. Beim Impfportal hat sie E-Mail-Adresse und Handynummer hinterlegt. „Anruf, E-Mail, meinetwegen auch SMS – ich bin erreichbar“, sagt sie. In 45 Minuten, hat Frau R. ausgerechnet, könnte sie in Laatzen sein.

Holen sich viele die zweite Impfdosis beim Hausarzt?

Einigermaßen erstaunlich ist auch, woher der freie Impfstoff plötzlich gekommen ist. Regionssprecher Christoph Borschel sagt, das seien Dosen, die für Zweitimpfungen vorgesehen waren. Offenbar verzichten also etliche Hannoveraner auf ihre zweite Impfung – oder haben sich diese in der Zwischenzeit woanders besorgt, beim Hausarzt etwa. „Das kommt häufiger vor“, sagt Borschel.

