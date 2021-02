Hannover

Wegen der Schneefälle hat das Impfzentrum in Hannover am Montag und Dienstag keine Lieferungen mit Impfstoff erhalten. Das hat in erster Linie Auswirkungen auf die Impfkampagne in den Alten- und Pflegeheimen, wie die Stadt mitteilt. Am Dienstag und Mittwoch können darum die mobilen Impfteams nicht ausrücken. „Hierdurch verschieben sich die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen zunächst um jeweils zwei Tage“, teilte ein Stadtsprecher mit.

Menschen können ins Impfzentrum kommen

Das hat auch Auswirkungen auf das Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover: Aller zur Verfügung stehender Impfstoff soll im Impfzentrum verbraucht werden. Das habe man gemeinsam mit der Feuerwehr und der Region Hannover entschieden, sagte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). „Wir wollen trotz des Schneechaos den Impfbetrieb so gut es geht aufrechterhalten. Menschen, die für Dienstag und Mittwoch Termine haben, können ins Impfzentrum kommen.“

Über 80-Jährige, die ihren Impftermin am Montag nicht wahrnehmen konnten, können diesen am heutigen Dienstag nachholen. Ob sich die Termine wegen der anhaltend schwierigen Verkehrs- und Witterungsverhältnisse noch weiter nach hinten verschieben lassen, war am Dienstagmorgen unklar. Die Stadt war am Morgen zunächst nicht erreichbar.

Am Mittwoch neue Lieferungen

Nach Angaben der Stadt hat das Land in Aussicht gestellt, dass die Impfstofflieferungen am Mittwoch wieder aufgenommen werden sollen.

