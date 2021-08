Schneeren

Viele Gäste wünschen sich die Veranstalter der Schneerener Open-Air-Stoppel-Party am Freitag, 3. September, ab 17 Uhr rund um das Maislabyrinth am Schneerener Krug. Junge und alte Besucher der familientauglichen Party dürfen sich auf eine Erlebnistour durch den natürlichen Irrgarten und eine Riesenstrohburg freuen. Für die besondere Kulinarik will Landwirt und Bisonzüchter Stephan Ruhnow-Thieße sorgen: Er verspricht eine große Fleischauswahl rund um das Wildrind auf den Grill zu bringen. Wem das zu exotisch ist, kann auf Alternativen vom Heckrind ausweichen. Für gute Musik bis spät in die Nacht will DJ Andre Hecher sorgen, versprechen die Organisatoren.

Auf der Stoppel-Party in Schneeren gibt es auch Bratwurst vom Bison oder Heckenrind. Quelle: privat

Auf dem Gelände gilt 3G

„Für die Open-Air-Party gelten die sogenannten 3G-Regeln“, sagt Steven Geisler, einer der Planer. Kontrollieren werde man dies am Eingang. Anders als bei der Sommerparty wird es dieses Mal keine Teststation vor Ort geben. Ein gültiger negativer Schnelltest ist also mitzubringen. Die Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Areal immer dann, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Die Open-Air-Party beginnt am Freitag, 3. September, ab 17 Uhr beim Maislabyrinth am Schneerener Krug. Der Eintritt kostet 8 Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen vier Euro. Die Organisatoren bitten Besucherinnen und Besucher darum, die aktuellen Corona-Regelungen zu beachten. Voranmeldungen sind im Internet unter www.bison-schneeren.de/services/maislabyrint möglich.

Von Mirko Bartels