Hannover

Seit Mitte Dezember haben Kitas in Niedersachsen ausschließlich eine Notbetreuung angeboten – Kinder durften nur noch in Ausnahmefällen kommen. Davon möchte die Landesregierung seit Montag abrücken, da sie fürchtet, dass „gerade bildungsbenachteiligte Kinder“ abgehängt werden könnten.

Kitas sollen daher wieder öffnen – im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Dieser siegt vor, dass die Gruppen in den Einrichtungen streng voneinander getrennt werden. Es dürfen wieder alle Kinder kommen, nur dürfen sie beim Mittagessen oder Spielen auf dem Außengelände keinen Kontakt zu Kindern aus anderen Gruppen haben.

Kitas bleiben in der Notbetreuung

Das gilt jedoch vorerst nicht in Hannover und den Umlandkommunen. Hier bleiben die Kitas in der Notbetreuung, da die Sieben-Tage-Inzidenz noch über 100 liegt und Landeshauptstadt und Umland daher als „Hochinzidenzkommune“ gelten. Das Gleiche gilt für die Großtagespflege.

Frühestens wenn der Wert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird, dürfen Kitas in der Region Hannover so weit öffnen, dass wieder alle Kinder kommen dürfen.

Von Karl Doeleke