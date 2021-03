Hannover

Am Tag vor den vorgezogenen Weihnachtsferien im Dezember haben die meisten Schüler in Niedersachsen ein letztes Mal ihre Klassenkameraden auf dem Schulhof gesehen. Einzig Grund- und einige Förderschüler sowie Abschlussklassen dürfen derzeit schon Tage in der Schule verbringen.

Nun läutet die Landesregierung „die schrittweise Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht“ ein. Vom 15. März an, so der Plan, sollen die Jahrgänge fünf bis sieben sowie der zwölfte Jahrgang und weitere Förderschüler in ihre Klassenzimmer zurückkehren – zumindest im Wechsel. Am 22. sollen die Schulen dann für alle Jahrgänge wieder im Wechselmodell offenstehen.

Noch ist der Wert in Hannover zu hoch

Ob die Schulen in der Region Hannover bei der Öffnung mitmachen dürfen, entscheidet sich in dieser Woche – dafür muss der Inzidenzwert unter 100 sinken. Nach aktuellem Stand wären Schulen in der Landeshauptstadt und Umgebung nämlich nicht dabei, denn die Region Hannover ist mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 103,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Stand: Montag) eine sogenannte „Hochinzidenzkommune“. Das schließt Schulöffnungen aus.

Eltern und Schüler müssen daher in dieser Woche die Inzidenzwerte für die Region Hannover im Auge behalten – und zwar jeweils den Wert, den das Landesgesundheitsamt auf der Seite der niedersächsischen Landesregierung für die Region Hannover veröffentlicht. Nur dieser Wert ist maßgeblich – nicht der des Robert-Koch-Instituts und auch nicht der der Region Hannover.

Entscheidend sind die drei Tage vorher

Dabei gilt: Schulen dürfen grundsätzlich erst dann öffnen, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Öffnungstag der Inzidenzwert unter 100 lag. Das wären beim angepeilten 15. März also grundsätzlich die Tage Freitag, 12. März, Sonnabend, 13. März, und Sonntag, 14. März.

Doch es ist komplizierter. Da der 15. März ein Montag ist, muss der Inzidenzwert nach Angaben eines Sprechers von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) schon einen Tag vor dem 12. März, also am Donnerstag, 11. März, unter 100 sinken.

Der Grund dafür ist, dass die Schulen einen Tag Vorlauf benötigen, um alles zu organisieren und die Eltern zu informieren. Das soll nicht an einem Sonntag passieren. Würde also die Inzidenz frühestens am 12. unter 100 sinken, „erfolgt der Wechsel erst am Dienstag, um den Schulen einen Tag zur Vorbereitung einzuräumen“. Das gilt analog für die weiteren Öffnungen ab dem 22. März.

Von Karl Doeleke