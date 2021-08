Isernhagen K.B

Ein mexikanisches Restaurant in Isernhagen K.B. ist durchaus etwas Exotisches. Monatelang hat Inhaber Halil Baydak mit seiner Familie, Freunden und Künstlern gewerkelt, um den ehemaligen China-Imbiss gegenüber der Marienkirche in eine Hazienda zu verwandeln – nachdem die Räume mehr als ein Jahr leer gestanden hatten. Die Mühe hat sich gelohnt: Am 3. August öffnet das El Rancho für Gäste.

Der Blick über den rustikalen Holztresen in den Gastraum des El Rancho. Quelle: El Rancho

Restaurant nach Vorbild einer Hazienda

Holz prägt die Räume: Roh bearbeitete Bretter umgeben den Bartresen, der von Korblampen erhellt wird. Ein angedeutetes Gewölbe aus Holzbalken und kleine Fenster sorgen für authentisch-mexikanisches Flair. Im Nachbarraum sehen die Wände aus wie mit Lehm verputzt, ein rustikaler Kamin verbreitet Gemütlichkeit. Farbenfrohe Wandgemälde sollen die Gäste in das zwischen den USA und Mittelamerika liegende Land versetzen. Auf den bequemen Stühlen an blankgescheuerten Tischen lässt es sich gut sitzen.

Das soll auch so sein: „Wer zu uns kommt, muss Zeit für Genuss mitbringen“, sagt Baydak. Gekocht wird frisch aus möglichst regionalen Zutaten und Gewürzen. Tacos und Burritos wird es ebenso geben wie Bisonsteak, Filet, Gambas und Garnelen vom Lavastein-Grill, frischen Fisch und Grillgemüse, verschiedene Salate und Beilagen. „Wir lassen uns von der Küche aus verschiedenen Regionen Mexikos inspirieren“, sagt der Inhaber. Mehr als 25 Jahre Erfahrung habe er mittlerweile in der mexikanischen Gastronomie.

Farbenfrohe Wandbilder und Lehmwände sorgen für mexikanisches Flair. Quelle: El Rancho

Ein gastronomischer Ausflug nach Spanien lässt sich im El Rancho ebenfalls unternehmen. Schließlich hat Spanien als ehemalige Kolonialmacht in Mexiko auch seine kulinarischen Spuren hinterlassen – Tapas etwa. Und natürlich gibt es neben den üblichen Softgetränken und hiesigem Bier mexikanisches Flaschenbier und Tequila, zudem Whisky, Weine und Cocktails. Baydak setzt auf Flexibilität: „Wir versuchen, alle Wünsche unserer Gäste zu erfüllen. Wenn jemand lieber Reis oder Pommes statt Kartoffeln will, ist das gar kein Problem.“ Für Kinder wird es eine eigene Karte geben. Auch wechselnde Specials sind geplant.

Im El Rancho kann auch gefeiert werden

Damit die Einrichtung möglichst authentisch wird, hat sich der Betreiber an Haziendas orientiert, wie er sie in Mexiko selbst gesehen habt. „Mexikaner mögen es bunt“, erklärt er. In Laufe der Zeit soll die Dekoration noch ergänzt werden. „Corona hat manches einfach schwieriger gemacht“, sagt Baydak. Wer mag, kann laue Sommerabende auch an Tischen vor dem Restaurant verbringen – zwischen Palmen. Im Innenraum des El Rancho gibt es 60 Plätze. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag jeweils von 17 bis 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr) sowie sonntags zusätzlich von 12 bis 14 Uhr. „Für geschlossene Gesellschaften wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern öffnen wir aber auch zu anderen Zeiten“, kündigt der Inhaber an.

Rustikal wie auf einer Hazienda sind auch die Sitzplätze vor dem El Rancho. Quelle: El Rancho

Von Sandra Köhler