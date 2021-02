Die Feuerwehr Altwarmbüchen musste am Sonntagnachmittag zu einem Feuer im Parkhaus des A2-Centers ausrücken. Die Polizei geht davon aus, dass jemand dort Absperrmaterial mutwillig angezündet hatte.

