Diese Geschichte könnte aus einem Alptraum stammen: Auf einer Radtour geriet der 79-jährige Jürgen Helm unter einer A7-Brücke plötzlich in Lebensgefahr. Lange suchte ihn die Polizei erfolglos – schließlich fand ihn ein Freund. Hier erzählt er, was ihm an jenem Spätsommertag widerfahren ist.