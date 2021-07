Isernhagen

Die ADFC-Ortsgruppe Isernhagen bietet ihren Mitgliedern und Gästen am Sonnabend, 24. Juli, eine geführte Fahrradtour nach Wienhausen bei Celle an. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Kirchhorst auf dem Parkplatz der St.-Nikolai-Kirche an der Steller Straße. Von dort geht es unter Tourenleitung von Rainer Wölfel und Wilhelm Ehlers auf Radwegen und Nebenstraßen über Burgdorf, Dachtmissen und Eicklingen nach Wienhausen.

Fahrradtour ist 65 Kilometer lang

Die Strecke ist circa 65 Kilometer lang. In Wienhausen ist eine Pause eingeplant – mit Rundgang durch das Ortszentrum mit der historischen Klosteranlage und Besuch einer Gaststätte. Über Nienhagen und Otze geht schließlich bis 17 Uhr zurück nach Kirchhorst. Verpflegung muss sich jeder selbst mitnehmen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren auf eigene Gefahr, eine Teilnahme mit dem Pedelec ist möglich. Gäste sollten eine Spende für den ADFC in Höhe von 2 Euro mitbringen. Anmeldungen für die bessere Planung sind erwünscht und möglich unter Telefon (0170) 4735986 oder per E-Mail an r-woelfel@t-online.de.

Von Carina Bahl