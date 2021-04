Isernhagen H.B

Für das Grundstück an der Ecke Burgwedeler Straße/Rehbocksweg in Isernhagen H.B. gab es schon verschiedene Pläne – doch jetzt werden die alten Fachwerkhäuser dort tatsächlich abgerissen. Das hannoversche Immobilienunternehmen Innova plant, an dieser zentralen Stelle direkt neben dem Einkaufszentrum im Dorf ein großes Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit.

Fachwerkensemble wird aktuell abgerissen

Mit dem Abrissbagger kamen auch Diskussionen auf. Das alte Fachwerkensemble im Dreieck zwischen Rehbocksweg und Burgwedeler Straße wird in diesen Wochen dem Erdboden gleichgemacht. Dass das nächste schöne alte Haus modernen Neubauten zum Opfer fällt, kritisiert manch einer. In den sozialen Netzwerken ist der Ärger darüber, dass alte Gebäude in Isernhagen immer wieder modernen „Klötzen“ weichen müssen, groß. Doch wie auch an anderen Stellen in Isernhagen ist der Wunsch der Investoren groß, Baugrundstücke nachzuverdichten. Das heißt: Dort, wo vorher vielleicht nur ein Haus stand, soll ein Gebäude mit mehreren Wohnungen errichtet und vermarktet werden. Planungsrechtlich ist das zweigeschossige Vorhaben an der Ecke Rehbocksweg zulässig: Das Grundstück liegt in einem Mischgebiet, das Wohnen und Gewerbe in dieser Größenordnung zulässt.

Die Firma Baulecke reißt das Fachwerkhaus an der Burgwedeler Straße ab. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

1700 Quadratmeter Wohnen und 300 Quadratmeter Gewerbe

Das Unternehmen Innova möchte noch nicht allzu detailliert über sein Bauprojekt informieren. Zur Investitionssumme und Vermarktung gibt es noch keine Auskünfte. „Dieses Projekt befindet sich noch in der Planungsphase“, teilt Unternehmenssprecher Martin Julius auf Anfrage knapp mit. Doch auf der Innova-Homepage wird bereits mit dem Neubauprojekt geworben: Demnach ist ein Mehrfamilienhaus mit 1700 Quadratmetern Wohnfläche geplant, zudem ist eine Gewerbeeinheit auf 300 Quadratmetern angedacht. Weitere Details finden sich in den Bauplänen, über die bereits der Bauausschuss der Gemeinde befinden musste: Die Zufahrt zur Gewerbeeinheit ist von der Burgwedeler Straße aus geplant, die Zufahrt zum Wohngebäude samt Tiefgarage vom Rehbocksweg aus. Auf dem Grundstück sind insgesamt 31 Parkplätze geplant – von 16 Wohneinheiten ist dabei die Rede. Welches Gewerbe dort einmal einziehen wird, steht noch nicht fest.

So soll das Mehrfamilienhaus von der Burgwedeler Straße aus aussehen. Quelle: Innova Hannover

Bauantrag für Mehrfamilienhaus ist gestellt

Es ist nicht das erste Vorhaben, das an dieser Stelle geplant wird: Pläne eines Investors, auf diesem Grundstück Seniorenwohnungen bauen zu lassen, hatten sich bereits 2019 zerschlagen. Das Bauvorhaben von Innova scheint nun konkreter zu sein: Das Bauantragsverfahren läuft. Die Isernhagener Politik hat bereits grünes Licht dafür gegeben, dass für die Tiefgaragenrampe und die Balkone Baugrenzen überschritten sowie zwei im Bebauungsplan festgeschriebene Baumstandorte überbaut werden dürfen, sofern es Ersatzpflanzungen an anderer Stelle gibt.

Das Gebäude wird mit Gründach geplant – entsprechend der örtlichen Bauvorschrift, die das für Dächer mit einer Neigung unter 38 Grad als einzige Möglichkeit vorgibt. Innova rechnet mit einem „Baubeginn circa Anfang 2022“.

Von Carina Bahl