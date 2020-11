Isernhagen

Einer kommt, einer geht: Nachdem der Kirchhorster André Marburg gerade erst bekannt gegeben hat, dass er in die AfD eintreten wolle, verabschiedet sich nun ein Parteimitglied. Hans-Heinrich Redeke, seit 2016 im Rat der Gemeinde Isernhagen mit AfD-Mandat vertreten, hat seine Parteimitgliedschaft gekündigt – und das, wie er betont, schon bevor Marburg kam. Das bedeutet rund zehn Monate vor der nächsten Kommunalwahl, dass sich der Rat in seiner Sitzung am nächsten Montag, 16. November, noch einmal komplett neu sortieren muss.

AfD holte 2016 drei Ratsmandate in Isernhagen

Seit der Wahl 2016 war die AfD mit drei Mandaten im Rat vertreten, galt somit als Fraktion, die das Recht auf stimmberechtigte Sitze in den einzelnen Ratsausschüssen hat. Bereits im Februar dieses Jahres hatte jedoch AfD-Politiker Fritz Küke sein Ratsmandat niedergelegt und begründete das mit der Aussage, er fühle sich vom Gremium ausgegrenzt. Da die AfD keinen Nachrücker benennen konnte, blieb das Mandat in der Folge leer – die Fraktion schrumpfte auf Jürgen Klingler und Hans-Heinrich Redeke zusammen.

Redeke bleibt als parteiloser Einzelkandidat im Rat

Während Küke zwar überzeugter AfD-Politiker blieb und sich weiterhin auf Regionsebene politisch engagiert, sieht das bei Redeke nun ganz anders aus: „Ich bin aus der Partei ausgetreten“, betont Redeke. Er wolle nicht ins Detail gehen, aber die Gründe lägen sowohl in der Ausgestaltung der Fraktionsarbeit wie auch in inhaltlichen Entwicklungen der Partei. „Es gibt durchaus noch Punkte im Programm der AfD, mit denen ich mich identifizieren kann“, sagt Redeke, der seine politische Überzeugung zwar als konservativ, aber keinesfalls als rechts bezeichnet. Es gebe aber auch Aspekte bei der AfD, von denen er sich distanzieren wolle – daher fiel Ende September der Entschluss, aus der Partei auszutreten. Das alles ändere aber nichts daran, dass er sich weiterhin für die Gemeinde Isernhagen engagiere wolle. „Ich bleibe im Rat als parteiloser Einzelkandidat“, sagt Redeke. Als eben dieser wolle er im nächsten Jahr erneut kandidieren.

AfD verliert den Fraktionsstatus – und somit Sitze in Ausschüssen

Gleichwohl führt dieser Entschluss zur Auflösung der AfD-Ratsfraktion in Isernhagen: Denn auch Klingler wird damit zum Einzelkämpfer. Für eine Fraktion braucht es mindestens zwei Vertreter im Rat. Die AfD verliert damit ihren Anspruch auf ihre bisher sechs Sitze in den Ratsausschüssen. Jeder Einzelkandidat – das ist neben Klingler und Redeke auch noch Heiko Weichert (Bürgerstimme) – darf sich nur einen Ausschuss auswählen, in dem er als beratendes Mitglied einen Sitz erhält. Wie die anderen Fraktionen nun die frei gewordenen AfD-Sitze in den Ausschüssen unter sich verteilen, soll im Rat am Montag entschieden werden.

Die Neueintritt von Isernhagens Ex-SPD-Chef Marburg in die AfD wird die Fraktion derweil nicht retten können: Zwar gibt nach dem Rückzug von Küke durchaus noch ein freies AfD-Mandat im Rat, allerdings dürfte dieses nur durch einen Nachrücker besetzt werden, der 2016 bei der Kommunalwahl auch für die AfD angetreten und benannt worden war. Marburg stand zwar auf einem Wahlzettel – allerdings als Kandidat der SPD.

Darüber spricht der Rat am Montag Die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Isernhagen beginnt am Montag, 16. November, um 18.30 Uhr im Schulzentrum am Helleweg in Altwarmbüchen. Neben der Neubesetzung der Ausschüsse wird es dann auch um die Zukunft der Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Isernhagen H.B. gehen. Die CDU-Fraktion beantragt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, um ein verlässliches Betreuungskonzept gemeinsam mit Schule, Kita, Eltern und VHS zu erarbeiten, das akzeptiert und unterstützt wird. Auch das strittige Thema der Terminpflicht im Bürgerbüro kommt erneut zur Diskussion, nachdem die Kommunalaufsicht dem Einspruch durch Bürgermeister Arpad Bogya ( CDU) recht gegeben hat. Einwohner sind zur Sitzung willkommen und können sich zu Beginn Fragen beantworten lassen. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Von Carina Bahl