Altwarmbüchen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in Altwarmbüchen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr haben die Täter aus zwei Fahrzeugen, die an der Füllenfeldstraße standen, Katalysatoren ausgebaut. Betroffen waren ein VW Golf und 3er-BMW. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 4600 Euro. Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben, sollen sich im zuständigen Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl