Deplatziert und verloren wirken die beiden Grabsteine – wie eingeklemmt zwischen der weißen Putzfassade hinter dem metallenen Bauzaun und der Buchenhecke, die sie vom Rest des Friedhofs abschneidet. Auch wenn dieses ungewöhnliche Nebeneinander auf der Baustelle der Kita Birkenwäldchen nicht das beherrschende Dorfgespräch in Altwarmbüchen sein mag – seit Monaten gibt es kaum eine Beerdigung auf dem angrenzenden Friedhof, bei der Pastor Sebastian Müller nicht darauf angesprochen wird. Dann kann der Geistliche stets nur auf die weltliche Gemeinde verweisen: Die Planung sei „wohl ein bisschen unglücklich verlaufen“. Der Pastor der evangelischen Christophorusgemeinde ist nicht der Einzige, der infrage stellt, ob so die Totenruhe angemessen gewahrt wird.

Letzte Bestattung anno 1997

Es kommt eher selten vor, dass eine frühere Friedhofsfläche überbaut wird. In Altwarmbüchen geschieht das gerade. Der größte Teil der Kita ist zwar auf dem ehemaligen Birkenwäldchen-Spielplatz zwischen Bothfelder und Bernhard-Rehkopf-Straße hochgezogen worden. Aber die nördliche Außenwand dürfte ziemlich genau auf der südlichen Grenze jenes Areals stehen, um das die Gemeinde Isernhagen ihren „alten“ Friedhof zunächst erweitert hatte, bevor sie 1975 den „neuen“ an der Hannoverschen Straße eröffnete. Im Januar 1973 fand auf der Erweiterung die erste Bestattung statt, im Juni 1997 die letzte. Die Gräber sind nach Ablauf der Ruhefrist nach und nach abgeräumt worden – bis auf zwei. Für diese beiden Grabstätten hinter dem Kita-Neubau, in denen insgesamt sechs Verstorbene ihre letzte Ruhe gefunden haben, laufen die Nutzungsrechte erst im Mai 2021 beziehungsweise im Juni 2022 aus.

Das war der Zustand im Sommer 2019, bevor die neue Kita hochgezogen wurde: Links ist noch der Spielplatz erkennbar, rechts die frühere Erweiterungsfläche des Friedhofs, der ganz rechts angrenzt. Quelle: Jürgen Heger

So lange hätte die Gemeinde entweder mit der Kita warten müssen – oder den Baukörper um einige Meter Richtung Süden verschieben beziehungsweise irgendeine andere Lösung finden müssen, meint Jürgen Heger. „Dass so mit Gräbern umgegangen wird, finde ich nicht in Ordnung“, kritisiert der Altwarmbüchener, der früher als Leiter der Kämmerei beziehungsweise des Ordnungsamts in Diensten der Kommune stand. Heger vermutet, dass bei den Planungen für die Kita die Existenz der Interimsfriedhofsfläche zunächst übersehen worden sei.

Gemeinde sieht keinen Konflikt

Die Gemeindeverwaltung hat sich nach eigener Darstellung indes keine Versäumnisse vorzuwerfen. Im Zuge der zweiten Änderung des Bebauungsplans 2/006 seien die beiden fraglichen Gräber planungsrechtlich überplant worden. Bei der zweistufigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, inklusive Bürgerveranstaltung, seien bezüglich der Gräber keinerlei Stellungnahmen vorgebracht worden, teilte Sprecherin Svenja Theunert mit. Schon 2018 sei den Angehörigen schriftlich mitgeteilt worden, dass die beiden Grabstätten ab Juni 2022 aufgelöst werden sollen. „Es gab keine Einwände, mit den Nutzungsberechtigten sind wir in Kontakt.“ Ihnen sei zugesichert worden, dass die Gräber Bestandsschutz haben, bis die jeweilige Nutzungszeit ablaufe. Erst danach werde die Fläche der Nutzung der Kita zugeschlagen.

Auf der Baustelle der Kita Birkenwäldchen wird mit Hochdruck gearbeitet. Nach aktueller Planung soll die Einrichtung im Januar 2021 in Betrieb gehen. Quelle: Martin Lauber

Die von Heger und Müller anklingende Kritik wegen einer mutmaßlichen Störung der Totenruhe läuft nach Darstellung der Gemeindeverwaltung ins Leere, „da der Bauzaun vor den Grabstellen gezogen wurde und somit nicht in den Boden des noch belegten Bereichs eingegriffen“ worden sei. Pastor Müller sieht das allerdings anders: „Aus Respekt vor den verstorbenen Personen“ halte er eine Umbettung auf Kosten der Gemeinde für geboten – zumindest gelte dies für das Grab, das noch bis 2022 Bestandsschutz hat, wenn die Kita längst in Betrieb ist.

Leben und Tod in guter Nachbarschaft

Grundsätzlich hat der Pastor aber keine Probleme mit der unmittelbaren Nachbarschaft der Kita Birkenwäldchen zum Friedhof – im Gegenteil. Wenn er Vorbehalte zu hören bekommt, versucht er sie mit dem Hinweis zu zerstreuen, dass die neue Kita die gebührende Friedhofsruhe nicht ernstlich bedrohe. „Vorher gab es ja auch schon den Spielplatz.“ Außerdem liege der Neubau wie ein Riegel zwischen Friedhof und dem geplanten Spielbereich der Tagesstätte. Eine zweite Argumentationslinie hat Müller außerdem parat: „Leben und Tod gehören zusammen.“ Seine Bereitschaft, den Jungen und Mädchen in der Kita zu erklären, „was auf dem Friedhof los ist“, habe er gegenüber der Einrichtungsleitung bereits bekundet. Kinder gingen mit dem Thema Tod viel entspannter um als die Erwachsenen.

Von Martin Lauber