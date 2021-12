Altwarmbüchen

In Altwarmbüchen gibt es wieder einen Bücherschrank Der steht allerdings nicht wie früher direkt im Zentrum, sondern wegen der Bauarbeiten ein paar Meter weiter vor der katholischen Kirche Heilig Kreuz an der Königsberger Straße. Am Donnerstagmittag haben ihn viele Helferinnen und Helfer wieder mit Lesestoff bestückt.

Ab sofort können sich Buchliebhaberinnen und -liebhaber in Altwarmbüchen also wieder Bücher aus dem Schrank leihen – oder sie behalten und durch ein neues ersetzen. „Ein Weihnachtsgeschenk für Altwarmbüchen“, nennt es Stefan Rautenkranz von der Bürgerstiftung Isernhagen. Die hat das Projekt mit 1000 Euro unterstützt. Insgesamt hat der neue Bücherschrank aber über 5000 Euro gekostet.

Bücherschrank ist sicher gegen Vandalismus

Dafür ist er nachhaltig hergestellt worden, die Türen sind schlagfest, und Graffitis können ihm auch nichts anhaben, wie Elke Conrad vom Verein Caspo, der auch das Soziale Kaufhaus betreibt, erklärt. Die Helferinnen und Helfer des Vereins werden in Zukunft auch dafür sorgen, dass genügend Bücher im neuen Schrank stehen. Etwa 50 wollten sie aus dem Laden einmal die Woche rüberbringen, sagt Katja Jelinek.

Die übrigen Kosten trägt aktuell der Ortsrat. Altwarmbüchens Ortsbürgermeisterin Sabine Wirth dankt den engagierten Helfern und Helferinnen von Caspo und der Bürgerstiftung. Am Bücherschrank soll es auch ein Schild mit Sponsoren geben. Wer seinen Namen dort lesen und etwas für den Bücherschrank spenden wolle, könne sich gern bei ihr melden.

„Wir wollten jetzt nicht warten, bis das Zentrum fertig ist“, sagt Wirth. Der alte Bücherschrank im Altwarmbüchener Zentrum war im vergangenen Jahr – für viele ziemlich überraschend – verschwunden. Der Bauhof hatte ihn bereits vor Beginn der Bauarbeiten im Zentrum entsorgt. Eigentlich war geplant, ihn einzulagern und wieder aufzustellen. Doch er war laut Verwaltung so kaputt, dass eine Reparatur nicht mehr gelohnt hätte.

Kirche hat Platz angeboten

Die Kirche habe den Platz angeboten. Das sei aber nur der vorläufige Standort, bis die Arbeiten im Zentrum beendet sind, sagt Wirth. „Es ist schon angedacht, ihn wieder im südlichen Marktplatzbereich anzubringen“, ergänzt Ute Wolf, ebenfalls Mitglied im Ortsrat. Bis dahin können sich die Isernhagenerinnen und Isernhagener noch länger an der Kirche etwas Lektüre für die kalten Tage holen. Mit der Fertigstellung des neuen Rathausplatzes ist vor dem Frühjahr 2022 nicht zu rechnen.

Von Alina Stillahn