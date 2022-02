Hannover

Haben zwei Anwälte einer Kanzlei aus Hannover versucht, Erbberechtigte um Geld zu betrügen? Oder sind die Angehörigen eines vermögenden Verstorbenen einfach einem großen Missverständnis auf dem Leim gegangen? Um diese Fragen ging es am Dienstag am Amtsgericht Hannover. Den Juristen wurde vorgeworfen, mehr Geld für ihr Arbeit verlangt zu haben, als ihnen zugestanden hätte. Zudem sollen sie die Erbnehmer erpresst haben.

Der Streit dauert schon mehr als dreieinhalb Jahre an. Gegen den Anwalt Andreas R. wurde das Verfahren am Dienstag gegen eine gemeinnütze Geldzahlung eingestellt. Der andere Jurist, Andreas T., muss erneut vor Gericht.

Erbmasse beträgt rund fünf Millionen Euro

Ausgangspunkt für den Zwist war die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Erblasser und dem Anwalt Andreas R.. Bereits 2014 hatte der Mann aus Isernhagen den Juristen gebeten, im Falle seines Todes als Testamentsvollstrecker zu arbeiten. Nach dem Ableben nahm Andreas T. diese Aufgabe 2018 wahr – obwohl er von Erbrecht wenig verstand, gab T. freimütig zu. Der mittlerweile Verstorbene habe ihn „bekniet“, diese Aufgabe zu übernehmen. Dabei ging es nicht um Kleingeld. Die Erbmasse, unter anderem Grundstücke und Mehrfamilienhäuser, wurde auf fast fünf Millionen Euro geschätzt.

Die sollte Jurist T. nun in seiner ungewohnten Funktion und nach dem letzten Willen des Verstorbenen an die drei Erbnehmer verteilen. Beim Amtsgericht Hannover reichte er die Änderung für einen Grundbucheintrag ein, schätzte Wertgegenstände und überprüfte Konten seines Auftraggebers. Klare Absprachen, wie viel Geld der Notar selbst für diese Arbeit bekommen sollte, hatte es weder mit dem Verstorbenen noch mit den neuen Erben gegeben.

„Habe mir monatelang den Hintern aufgerissen“

Im Herbst 2018 bröckelte das Verhältnis zwischen Testamentsvollzieher T. und den drei Erben. „Es wirkte nicht, als wären sie sich einig“, so T.. Einer der Erben sagte als Zeuge, dass der Jurist mit seiner Aufgabe überfordert und „nicht nützlich“ war. T. sollte nicht mehr als Testamentsvollzieher für die Familie arbeiten – darauf einigten sich beide Parteien. Aber der Jurist wollte Geld für seine bisherigen Leistungen. Er schlug 20.000 Euro vor. Die Erben wollten ihm nur 8000 Euro zahlen.

„Ich habe mir monatelang den Hintern für die ausgerissen“, sagte T. merklich aufgebracht vor Gericht. Weil er den Erben deutlich machen wollte, wie viel Geld ihm eigentlich zustand, holte er einen Kanzleikollegen und Erbrechtler hinzu – Andreas R. Der schickte zwei folgenschwere Schreiben an die Familie.

Was ist eine angemessene Vergütung?

Darin rechnete er die passende Vergütung für seinen Sozius vor. Von den fast fünf Millionen Euro entfielen ungefähr 1,5 Prozent an den Testamentsvollstrecker. Das wären rund 100.000 Euro – in diesem Beruf eine „angemessene Vergütung“. Weil T. seine Arbeit aber nicht weiter nachgehen sollte, berechnete sein Kollege 50 Prozent der Summe – 50.000 Euro, inklusive Steuern.

Wie er sagte, wollte Erbexperte Andreas T. mit dieser Kalkulation eine „Brücke“ bauen: Zwischen den 20.000 Euro, die sein Kollege gefordert hatte, und den gerade mal 8000 Euro, die die Erben zahlen wollten. Irgendwo dazwischen wollte man sich einigen.

„Diese Klage ist skandalös“

Doch bei den drei Erbnehmern gingen auch wegen der hohen Summen die Alarmglocken an. Sie fühlten sich durch die Schreiben bedroht und fürchteten durch eine Klausel im Testament nur einen Pflichtteilanspruch erhalten würden, sollten sie nicht zahlen. Mithilfe ihres Steuerberaters, ein mittlerweile höchst umstrittener Finanzwissenschaftler und Corona-Leugner aus Hannover, formulierten sie eine Klage gegen die beiden Juristen.

Missverständnis und Fehlinterpretation oder Vorsatz und Betrug? Rund 13.000 Euro sollten die beiden Juristen jeweils zur Strafe zahlen. Vor Gericht wurde das ziemlich ruppig diskutiert. „Wir fühlten uns erpresst“, so einer der Erben. „Diese Klage ist skandalös“, sagte R.’s Anwalt Manfred Koch in Richtung der Staatsanwaltschaft. „Die Erben haben das erreicht, was sie wollten: Sie wollten nichts zahlen“, so Andreas T. selbst. 

Anwalt Andreas R. muss nun 9000 Euro für eine Einrichtung zahlen, die sich um kranke Kinder kümmert. So kommt wenigstens eine Partei überraschend zu Geld. Gegen Andreas T. wird das Verfahren am 22. Februar fortgesetzt.

Von Manuel Behrens