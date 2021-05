Isernhagen

Angeln kann wohl durchaus als coronakonformer Sport bezeichnet werden: Auf Abstand an der frischen Luft die Seele baumeln lassen und dabei im Idealfall noch frischen Fisch fürs Abendbrot fangen – das scheint nicht nur für langjährige Angler ein Genuss zu sein. Während der Corona-Pandemie verzeichnet der Gewässerhege- und Sportfischereiverein Isernhagen nun so viele neue Mitglieder wie lange nicht mehr. Finden sich nicht noch bald weitere Gewässer, dann drohe sogar ein Aufnahmestopp, teilt der Vorstand mit.

Nachtangeln zum Saisonstart fällt der Ausgangssperre zum Opfer

Normalerweise ist der Start in den Mai für die Isernhagener Angler immer eng mit dem Saisonauftakt verbunden: In der Nacht zum 1. Mai wurde das über viele Jahre stets mit vielen Mitgliedern und einem geselligen Nachtangeln am Entenpfuhl und der Tonkuhle in Altwarmbüchen ebenso wie am Hufeisensee in H.B. oder dem Angelteich in Thönse begangen. Doch coronabedingt musste der große Saisonauftakt nun schon zum zweiten Mal abgesagt werden. Nicht zuletzt, weil die aktuell geltende Ausgangssperre ein Nachtangeln für die Mitglieder untersagt – Abstand und frische Luft hin oder her.

Müll in den Gewässern nimmt zu

Der Gewässerhege- und Sportfischereiverein ist aber nicht nur fürs Angeln in Isernhagen gegründet worden. Die Mitglieder kümmern sich dem Vereinsnamen entsprechend auch um die Pflege der Gewässer, erklärt der Vorsitzende Jan Patrick Pala. Dazu gehören Kontrollgänge sowie das Aufräumen rund um die Seen und die Überprüfung der Wasserqualität mittels Probenentnahme.

Schubkarren, Autoreifen und einen Stuhl (Bild) haben Taucher in der Tonkuhle in Altwarmbüchen entdeckt. Quelle: privat

Ein unschöner Corona-Effekt ist dabei dem stellvertretenden Vorsitzenden André Kippehn aufgefallen. Im Wasser befände sich immer mehr Müll. Zuletzt fanden Taucher auf dem Grund der Altwarmbüchener Tonkuhle sogar Schubkarren, Autoreifen und Stühle. Kippehn geht davon aus, dass das noch Folgen der geschlossenen Wertstoffhöfe und Deponien im Frühjahr 2020 sind. Die vielen Spaziergänger an den Seen hinterlassen ebenfalls oft Müll – nicht selten finden die Angler auch Hinterlassenschaften von nächtlichen Partys.

Reste einer Party: Solche Müllhalden finden die Angler leider auch manchmal an ihren Gewässern in Isernhagen. Quelle: privat

90 Mitglieder zählt der Isernhagener Verein aktuell

Die Zahl der Hobby-Angler ist seit März 2020 deutlich angestiegen. Einen Zuwachs von 10 bis 15 Prozent habe der Verein verzeichnet, erläutert der Vorsitzende Pala. 90 Mitglieder sind es aktuell – bei 100 müsse der Verein einen Aufnahmestopp verhängen. „Ich denke, die haben wir bald erreicht, dann müssen wir weitere Anträge leider ablehnen“, sagt Kipphen. Grund dafür sind fehlende Plätze zum Angeln: Seit vielen Monaten suche der Verein schon nach weiteren Gewässern in der Umgebung, die vom Verein genutzt und gepflegt werden könnten. Bisher ohne Erfolg. Erst dann könnten noch mehr Mitglieder aufgenommen werden.

Damit die Angler auch Erfolge bei ihrem Hobby feiern können, kümmert sich der Verein auch um die Artenvielfalt in den Seen. Man sorge für einen gesunden Fischbestand, erläutert Pala. Ob Hecht, Karpfen, Flussbarsch oder verschiedene Forellenarten: Auch für das Nachbesetzen der Gewässer ist der Verein verantwortlich. „In den vergangenen Jahren galt beim Angeln leider oft das Motto ,Größer, mehr und viel mitnehmen‘, das hat sich nun zum Glück ein wenig gelegt“, sagt Pala.

Jugendliche können auch ohne Angelschein dabei sein

Für das Angeln in Isernhagen im Verein braucht es einen Angelschein. Die Ausbildung dafür bietet der Verein jedoch seit einigen Jahren nicht mehr selbst an – da dies inzwischen online sehr viel einfacher und für jeden flexibel machbar ist. Für Kinder und Jugendliche gilt diese Aufnahmebedingung hingegen nicht. Diese sind auch ohne den Tauglichkeitsnachweis eingeladen, dem Verein beizutreten. Sie können den Anglern beim Fischen zuzusehen und mithilfe der erfahrenen Mitglieder erst einmal üben. Diesen Weg sind auch die heutigen Vorstände Pala und Kipphen gegangen. Mit 14 und 15 Jahren haben sie ihre Begeisterung für die Sportfischerei entdeckt – und können das auch fernab von Corona nur jedem empfehlen. Der Geselligkeit mit gemeinsamen Arbeitsdiensten, Grünkohlessen und der Jahresversammlung bleiben in diesem zweiten Pandemie-Jahr zwar Grenzen gesetzt, aber 2022 sollen wieder viele Vereinsaktionen aufgenommen werden.

Von Niklas Borm