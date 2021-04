Karfreitag, 2. April

Langenhagen: Apotheke am Straßburger Platz, Straßburger Platz 25, Telefon (0511) 742920

Karsonnabend, 3. April

Wedemark: Kastanien-Apotheke, Wedemarkstraße 25, Mellendorf, Telefon (05130) 4708

Ostersonntag, 4. April

Langenhagen: Apotheke am Berliner Platz, Walsroder Straße 20, Telefon (0511) 742920

Ostermontag, 5. April

Burgwedel: Burg Apotheke, Von-Alten-Straße 2, Telefon (05139) 4182

Hinweis: Die Apotheken sind während der Notdienste ab 9 Uhr des jeweils angegebenen Tages bis 9 Uhr am Folgetag für Kunden erreichbar. Wer den Notdienst in Anspruch nimmt, muss eine Gebühr in Höhe von 2,50 Euro zahlen.

Von Niklas Borm