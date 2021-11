Burgdorf/Burgwedel/Isernhagen/Lehrte

Klimaschutz, Fachkräftemangel, der Verlust ortsbildprägender Gebäude: Mit ganz unterschiedlichen Themen starten die vier Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen und Lehrte in die Leader-Region Aue-Wulbeck die übergreifende Zusammenarbeit. Das Interesse an dem Verbund scheint groß zu sein: Allein an der digitalen Auftaktveranstaltung nahmen mehr als 130 Personen aus allen vier Kommunen teil.

In ihnen leben nach Aussage von Jochen Rienau vom beauftragten Büro KoRiS etwa 122.000 Frauen, Männer und Kinder auf einer Fläche von gut 453 Quadratkilometern. Aus diesen Parametern ergebe sich – sollte die Leader-Region die Förderbedingungen erfüllen und den Zuschlag ab 2023 bekommen – eine Fördersumme von etwa 2,2 Millionen Euro. Hinter der Abkürzung Leader verbirgt sich seinen Angaben zufolge bereits das Ziel der neuen Region: die Verbindung von Aktionen zur Entwicklung ländlicher Regionen. Dass diese in den vier Orten des einstigen Altkreises Burgdorf zwar schon besteht, aber noch ausbaufähig ist, zeigte sich bereits beim Auftakt. Dieser lag in der Verantwortung der Stadt Burgdorf, die Geschäftsstelle der neuen Region wird sich nach Aussage von KoRiS-Mitarbeiterin Karolin Thieleking in Lehrte befinden.

Ähnliche Projekte bereits in der Region

Rund um die vier Kommunen gibt es bereits solche kommunenübergreifenden Netzwerke und Kooperationen, so profitiert Uetze seit Jahren von der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue, während das Projekt für Neustadt, Wunstorf und Wedemark Meer & Moor heißt. Die Themen und die Schwerpunkte unterscheiden sich voneinander – weil die Regionen ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben.

Innerhalb des Projektes aber suchen die Akteure nach Gemeinsamkeiten über Gemeindegrenzen hinweg. Heike Haeseler aus Isernhagen H.B. kann sich beispielsweise eine Beratungsstelle für Mehrgenerationenwohnen vorstellen, die Interessierte von der Grundstückssuche bis zum Einzug betreut. Heinrich Neddermeyer sieht die Unterstützung von Dorfläden wie dem Frischemarkt in Fuhrberg als wichtig an. Dort wie auch auf Industriebauten könnten Fotovoltaik-Anlagen über das Leader-Projekt installiert werden, lautet eine Idee.

Genauer Zeitplan steht bereits

Dietrich Mörlins aus Burgwedel indes wünscht sich übergreifend ein Konzept, wie Gemeindehäuser für die Dorfgemeinschaft genutzt werden können – beispielsweise für Kitas. Und Ina Rust aus Lehrte, die mit anderen Aktiven einen Bauernhof klimaneutral gestaltet, hätte gern eine Förderung für Projekte, die das Klima schützen. Eine stärkere Vernetzung der Tafeln, die Bedürftige mit Lebensmitteln unter anderem in Burgdorf und Burgwedel versorgen, wünscht sich Stefan Kautz. Und nicht zuletzt nimmt das Thema Freizeit und Naherholung einen breiten Raum ein: Viele plädieren für besser vernetzte und ausgeschilderte Rad- und Wanderwege sowie für Reparaturstationen für Fahrräder.

In den nächsten Woche geht es nach Angaben Thielekings darum, die jetzt gesammelten Ideen und Themen zu sichten, zu gewichten und damit die Basis für das Regionale Entwicklungskonzept (REK) zu schaffen. Dazu sind für Januar 2022 eine Strategie-Konferenz und für Februar 2022 eine Projektwerkstatt geplant, aus der sich eine Lokale Aktionsgruppe bilden soll. Deren Mitglieder erstellen das Regionale Entwicklungskonzept und legen es bis 30. April 2022 dem Amt für regionale Landesentwicklung vor, das über die Förderung entscheidet. Klappt alles, dann fällt bis 31. Dezember 2022 die Entscheidung, ob die neue Leader-Region starten kann oder nicht.

Von Antje Bismark