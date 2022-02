Isernhagen

„Für jedes neugeborene Kind soll ein Baum in Isernhagen gepflanzt werden“: Mit dieser Forderung hat sich die Gruppe aus CDU und Matthias Kenzler an den Rat der Gemeinde gewandt. Familien, die keinen eigenen Garten haben, sollen im Rathaus Hilfe bei der Suche nach dem passenden Standort finden.

Die Ortsräte sollen möglichst Pflanzaktionen initiieren und die Gemeinde soll weiterhin kostenlose Saatmischungen für Blühstreifen verteilen. Um die Arbeit bei der Pflege der Blühflächen und Bäume zu reduzieren, sollen Isernhagenerinnen und Isernhagener Patenschaften übernehmen können.

Antrag bedeutet Flächenbedarf von 25 Hektar auf zehn Jahre

Isernhagens Umweltschutzbeauftragte Elke Freytag begrüßte den Vorstoß. Sie erarbeitete eine achtseitige Stellungnahme zu Möglichkeiten, Vor- und Nachteilen der Forderung. Sogar die Geburtenstatistik zog sie hinzu: In Isernhagen sei die Zahl der Geburten pro Jahr seit 2011 kontinuierlich gestiegen. Waren es vor zehn Jahren noch 185 Neugeborene, so waren es im vergangenen Jahr bereits 248 – Tendenz steigend. Da Familien, die in Wohnungen leben, meist keinen eigenen Standort für den Baum bieten könnten, müsste die Gemeinde Flächen vorhalten.

Bei 250 Geburten pro Jahr bräuchte es daher 2,5 Hektar auf einer Streuobstwiese, weil dort die Bäume weiter auseinander stünden – oder aber 0,6 Hektar bei Aufforstung in einem Wald. „ Eine Aufforstungsfläche ist für den Zweck der Geburtenbäume aber wenig geeignet, da sich die Bäume später schwer identifizieren lassen, die Einzelbäume keine orts- oder landschaftsbildprägende Wirkung haben und zudem die Entnahme von Bäumen im Zuge der späteren forstlichen Bestandspflege unvermeidbar ist“, heißt es in der ausführlichen Vorlage der Gemeinde. Die 25 Hektar Fläche, die es allein in zehn Jahren bräuchte, wären zudem nicht kostengünstig zu bekommen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das sollte ein ganz pragmatischer Antrag sein“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinrich Bätke im jüngsten Planungsausschuss, beeindruckt von der Stellungnahme der Verwaltung. Es gehe nicht darum, jemanden zu etwas zu verpflichten oder immensen Verwaltungsaufwand zu generieren, sondern darum, die Aufforstung voranzutreiben und den Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten zu bieten, sich daran zu beteiligen. „Das Thema hatten wir uns schließlich alle ins Wahlprogramm geschrieben.“ Die Gemeinde solle sich daher um Flächen bemühen, Interessierte aber auch vor allem an die Initiativen vermitteln, die bereits regelmäßig Bäume in der Gemeinde pflanzten.

Viele Baumpflanzaktionen gibt es schon in der Gemeinde

Tatsächlich gibt es inzwischen mehrere Aktionen: Die Bürgerstiftung Isernhagen hat am Grünen Band eine Baumallee angelegt. Eine Bürgerinitiative hat in der Feldmark von Neuwarmbüchen Bäume gepflanzt. Kirche, CDU und das Schulzentrum haben sich rund um die Tonkuhle mit Anpflanzungen verdient gemacht, und die Gemeinde bietet zudem die Spendenobstwiese an der Beeke in H.B. an.

„Es gibt viele, die sich darum bereits kümmern, nicht zuletzt auch die Realverbände“, sagte Ulrich von Rautenkranz (FDP). Er sehe daher keinen weiteren Bedarf. Grundsätzlich, so war sich der Ausschuss aber einig, habe man nichts gegen den Vorstoß der CDU für mehr Bäume – nur dürfe das nicht zu noch mehr Personalbelastung im Amt für Umwelt und Grün führen. Der Antrag der CDU erhielt letztlich in allen Punkten mehrheitliche Zustimmung.

Entscheiden wird darüber aber der Rat in seiner Sitzung am Montag, 28. Februar, ab 19.30. Bürgerinnen und Bürger können im öffentlichen Teil der Online-Videokonferenz dabei sein, wenn sie sich vorab per E-Mail an info@isernhagen.de anmelden.

Von Carina Bahl