Hannover/Isernhagen

Seit Tagen sucht seine Familie nach dem 26-jährigen Julian Sostmann, jetzt gibt es eine erste Spur: Die Polizei Hannover erhielt am Dienstagabend den Hinweis, dass der Wagen des 26-Jährigen im Ausland gesehen wurde. Wie der Bruder des Vermissten der HAZ berichtet, erfasste ein Kennzeichen-Scanner das Nummernschild beim Grenzübertritt in die Schweiz bei Weil am Rhein – ob der Gesuchte in dem Wagen am Steuer saß, ist dadurch nicht geklärt. Die Polizei reicht diese Faktenlage allerdings aus, die Suche einzustellen. Julians Bruder ist empört und hofft auf weitere Lebenszeichen des 26-Jährigen – die Familie hat die Berichterstattung mit einem Foto des Vermissten ausdrücklich gewünscht.

„Wir sind nicht sicher, dass Julian auch am Steuer saß“, sagt Bruder Simon Sostmann. Er findet es bedenklich, dass der Polizei nur ein kleines Indiz ausreiche, um gleich die ganze Fahndung einzustellen. Der 31-Jährige beschreibt Julian als „lieben und beliebten Menschen“. Es sehe ihm völlig unähnlich, einfach so loszufahren. „Mein Bruder ist verlässlich, auf ihn kann man immer zählen“, sagt der 31-Jährige der HAZ. „Er haut nicht einfach ab.“ Julian S. war am Sonnabend gegen 18.15 Uhr angeblich zum Sport aufgebrochen, mit dem Audi A8 des Vaters wollte der 26-Jährige von Isernhagen K.B. zu FitX an der Vahrenwalder Straße fahren.

„Sein Verschwinden ist mysteriös“

Als der Student am Sonntag noch immer nicht zu Hause ankam, ging die Familie zur Polizei. Simon Sostmann: „Sein Verschwinden ist mysteriös.“ Die Ermittler veröffentlichten schließlich am Dienstagnachmittag einen Zeugenaufruf, zog diesen aber bereits eineinhalb Stunden später wieder zurück. Behördensprecher André Puiu: „Der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich der Vermisste mit dem Fahrzeug ins Ausland begeben hat.“ Demnach sei der Fall für die Ermittler vorerst erledigt. Weitere Details nennt er nicht. Laut Simon Sostmann wurde der Wagen allerdings bereits in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht am Grenzübergang registriert.

Aus Sicht der Familie ebenfalls rätselhaft: Julian S. habe alles außer seinem Handy eingepackt – sogar Sportsachen, Portemonnaie und Kopfhörer zum Musikhören. Gleichzeitig habe es seit dem Wochenende keine Transaktionen auf dem Konto gegeben oder irgendwelche verräterischen Chatverläufe bei den Accounts des 26-Jährigen. Nicht einmal eine Tankfüllung sei bezahlt worden. Simon S.: „Auch seine Freunde wissen nicht, wo er steckt.“ Sollte der 26-Jährige tatsächlich am Steuer des schwarzen Audi A8 gesessen haben, könnte er noch weiter in den Süden gefahren sein. „Als Kind hat mein Bruder Italien geliebt“, sagt Simon Sostmann.

Familie bittet weiter um Hinweise

Nach der Information seitens der Polizei änderte der 31-Jährige auch umgehend seinen Facebook-Eintrag am Dienstag entsprechend ab: „Julian ist noch immer nicht aufgetaucht!!!“ Wer den 26-Jährigen oder den Audi mit dem Kennzeichen H-MS 4007 sehe, solle sich an die Polizei wenden. „Betet mit uns, dass wir Julian zu Weihnachten wieder wohlbehalten in die Arme schließen können“, schreibt Simon S. abschließend.

Von Peer Hellerling