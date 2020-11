Isernhagen K.B

Die Polizei sucht Zeugen für einen Autodiebstahl in Isernhagen K.B. Am Sonnabend gegen 22 Uhr verschwand ein weißer Range Rover von einem Grundstück am Sonnenweg. Der Tatzeitpunkt kann so genau festgelegt werden, weil eine Überwachungskamera das Verschwinden des Wagens aufzeichnete. Wie die Diebe allerdings das Fahrzeug öffneten, das steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Wagen soll laut Polizei einen Zeitwert von 30.000 Euro haben. Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben, sollten sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl