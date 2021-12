Den Plan für den Umbau des Bahnhofs in Isernhagen H.B. gibt es schon sehr lange, aber jetzt geht es tatsächlich los: Am 3. Januar starten die Arbeiten für die Bahnsteigverlängerung und den barrierefreien Umbau. 3,8 Millionen Euro investieren Bund, Land und Region dafür.

Isernhagen - Arbeiten für barrierefreien Bahnhof in H.B. beginnen nach dem Jahreswechsel

