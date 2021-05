Isernhagen H.B

Das Vorhaben, den Bahnhof in Isernhagen H.B. zu sanieren und barrierefrei auszubauen, gibt es schon seit vielen Jahren. Die Umsetzung ließ jedoch bisher auf sich warten. Nun aber kommt Bewegung in die Sache: Der Ausbau soll im nächsten Jahr erfolgen, teilt die Region Hannover mit. Der zuständige Verkehrsausschuss hat am Dienstag in Hannover einstimmig grünes Licht dafür gegeben, einen entsprechenden Finanzierungsvertrag mit dem Land Niedersachsen und der Deutschen Bahn zu schließen.

Umbau der beiden Bahnhöfe wird rund 7 Millionen Euro kosten

Grund für die überraschend kurzfristige Planung ist ein neues Förderprogramm des Bundes. Die Stationen in Isernhagen und Großburgwedel sind erfolgreich in das 1000-Bahnhöfe-Programm zur „Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit“ aufgenommen worden. Damit das Geld abgerufen werden kann, muss jedoch der Vertrag bis Ende Juni stehen. Für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs in H.B. rechnet die Region mit Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro. 5 Prozent übernimmt die Deutschen Bahn, das restliche Geld kommt zu 50 Prozent vom Bund und zu 37,5 Prozent vom Land – 12,5 Prozent trägt die Region selbst.

Drei Projekte für den Bahnhof in Isernhagen H.B. geplant

Während am Bahnhof Großburgwedel der Bahnsteig an Gleis 1 bereits mit einer barrierefreien Rampe versehen wurde und bis 2027 der Umbau des zweiten Bahnsteig folgen soll, plant die Region in Isernhagen gleich drei Baumaßnahmen.

Der Zugang zu den Bahnsteigen in Isernhagen soll barrierefrei werden. Quelle: Carina Bahl

Der größte und als einziger über das Programm förderfähige Teil bezieht sich auf den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs. Nicht nur die Bahnsteige, sondern vor allem auch die Zugänge zu den Gleisen sollen durch flachere, Z-förmige Rampen mit Podesten und Treppen als Ergänzung ersetzt werden. Wer bisher zu den Gleisen gelangen möchte, muss steile und holprige Rampen hinauf – für Rollstuhlfahrer fast unmöglich. Die Planungen für den Umbau, der auch neues Pflaster und eine neue Wegeführung – nicht zuletzt für Blinde – beinhaltet, sind bereits fertig und genehmigt, heißt es von der Region. Die Ausschreibungen der Arbeiten sind für dieses Jahr geplant, die Umsetzung für 2022.

Der Bahnsteig in Richtung Hamburg soll um 21 Meter verlängert werden. Quelle: Carina Bahl

Bahnsteig soll um 21 Meter verlängert werden

Die zweite Maßnahme, die ebenfalls 2022 realisiert werden soll, betrifft die geplante Verlängerung des Bahnsteigs in Isernhagen. 21 Meter soll der Bahnsteig in Fahrtrichtung Hamburg länger werden, damit dort künftig auch Sieben-Wagen-Züge des Metronoms entspannt halten können – ohne eine sehr langsame Einfahrt und das punktgenaue Bremsen des Lokführers, die es aktuell noch braucht. Eigentlich sollte der Bahnsteig schon 2019 verlängert werden. Doch da die Baukosten explodierten und die Ergebnisse der Ausschreibung mit Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro letztlich als „unwirtschaftlich“ eingestuft wurden, entschied die Region sich dazu, das Vorhaben bis zum barrierefreien Ausbau der Bahnsteige zurückzustellen. „Durch die zeitgleiche Realisierung mit dem barrierefreien Stationsausbau werden günstigere Ausschreibungsergebnisse deutlich unter einer Million Euro erwartet“, teilt die Region mit. Abgerechnet wir die Verlängerung jedoch als separates Projekt – da es nicht durch das Förderprogramm des Bundes abgedeckt ist. Die konkrete Planung soll der Verkehrsausschuss der Region demnächst absegnen.

Neue Parkplätze und eine Bike&Ride-Anlage: Die Region will auch den Bahnhofsvorplatz in Isernhagen sanieren. Quelle: Carina Bahl

Planungen für Bahnhofsvorplatz sollen beginnen

Zudem sieht die Region „weiteren Handlungsbedarf“ beim Bahnhofsvorplatz in Isernhagen. Auch dieser soll saniert und umgestaltet werden. Eine bessere Busanbindung, neue Parkplätze und eine Bike-&-Ride-Anlage sind angedacht – die Planungen sollen laut Region dafür nun in Auftrag gegeben werden. Allerdings braucht es dafür erst einmal die genaue Lage der neuen Rampen. „Bei Einhaltung der Fristen zur Einreichung von Förderanträgen ist frühestens 2023 mit einer Realisierung zu rechnen“, heißt es auf Nachfrage.

Von Carina Bahl