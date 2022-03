Nach jahrelangem Warten sollen die Grundstücke im Neubaugebiet Wietzeaue II Altwarmbüchen im Herbst endlich verkauft werden. Das verspricht Isernhagens Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU). Das lange Warten hat aber auch Konsequenzen – so sind die Kosten für das Grünkonzept deutlich gestiegen. Das will die Politik jedoch so nicht mittragen.