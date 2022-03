Kirchhorst

In der Mitte zwischen Kirchhorst und Stelle soll in der Baulücke an der Steller Straße neben dem Feuerwehrhaus ein neues Baugebiet entstehen. Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser sollen dort perspektivisch Platz für Hunderte Neubürger bieten, auch ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft ist Teil der Planung. Die Details stehen jedoch noch nicht fest. Bis zu den ersten Richtfesten wird es wohl noch ein paar Jahre dauern.

Doch welche Energieversorgung soll das Wohngebiet einmal erhalten? Diese Frage soll nun schnell beantwortet werden. Um das zu klären, soll der Rat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 31. März, per Videokonferenz ab 18.30 Uhr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Aus dem Bauausschuss gab es dafür schon grünes Licht.

Klimafreundliche, aber auch bezahlbare Wärmeversorgung

Um den gesetzlichen Anforderungen für ein klimafreundliches Neubaugebiet gerecht zu werden, schlägt die Verwaltung vor, ein externes Fachbüro zu beauftragen. Ziel ist ein Energiekonzept, das eine klimafreundliche, aber auch bezahlbare Wärmeversorgung für die Neubürgerinnen und Neubürger bietet. Dieses Konzept soll dann auch im Bebauungsplan festgeschrieben werden.

Erste Ideen listet die Gemeinde bereits in ihrer Vorlage an die Politik auf: Denkbar wäre demnach ein zentrales Nahwärmenetz, das unter Umständen das gesamte Wohngebiet versorgen könnte – etwa mit Blockheizkraftwerken betrieben mit Erdgas oder Biomasse, mit saisonalem Wasser- oder Eisspeicher. Auch ein sogenanntes „Kaltes Nahwärmenetz“ mittels Elektrowärmepumpen wäre zu prüfen. Alternativ kämen auch dezentrale Versorgungen in Frage, die für jedes Wohngebäude separat installiert werden müssten: etwa oberflächennahe Geothermie mit Erdwärmekollektoren oder – sonden sowie Grundwasserpumpen oder auch Luftwärmepumpen.

Energiekonzept hat Auswirkungen auf Grundstücke und Gebäude

15.000 Euro soll der Rat in der nächsten Woche für die Machbarkeitsstudie freigeben. Diese sei schon jetzt erforderlich, da je nach Ergebnis das Energiekonzept auch Auswirkungen auf die Zuschnitte der einzelnen Grundstücke, die Gebäudekubaturen und die Bepflanzung im Neubaugebiet haben werde, teilt die Gemeinde mit.