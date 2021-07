Isernhagen

Der Rat Isernhagen hat in seiner jüngsten Sitzung die Planungen für gleich mehrere große Bauvorhaben in den nächsten Jahren in die Wege geleitet. Die Politiker gaben sowohl den Startschuss für die Bebauung des Geländes der ehemaligen Färberei Bode an der Bahnhofstraße in Isernhagen H.B. als auch für das Baugebiet „Neue Mitte“ im Lückenschluss zwischen Kirchhorst und Stelle an der Steller Straße. Insgesamt wird so in den nächsten Jahren Wohnraum für Hunderte Neubürger geschaffen – und das, so das Ziel, in ganz unterschiedlichen Wohnformen.

130 neue Wohneinheiten sollen auf dem Bode-Gelände entstehen

Bereits 2009 hatte der Rat einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zum Bode-Gelände gefasst. Mittlerweile hat das Unternehmen Deutsche Bauwelten die Fläche erworben und einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Isernhagen geschlossen. Aktuell ist das Gelände ein wahrer Schandfleck an der Bahnhofstraße. Das soll sich in den nächsten Jahren aber ändern: Aus der Gewerbebrache soll ein Wohngebiet werden.

Die Planung sieht vor, entlang der Bahntrasse in einem ersten Bauabschnitt einen geschlossenen Gebäuderiegel mit zwei- und dreigeschossigen Reihenhäusern zu entwickeln. Entlang der Bahnhofstraße sollen anschließend drei- bis viergeschossige Mehrfamilienhäuser und dazwischen Einfamilien- und Kettenhäuser gebaut werden. Insgesamt sollen so in den nächsten Jahren rund 130 Wohneinheiten in H.B. entstehen – ein Teil davon als sozial geförderter Wohnraum. Bis dahin wird es aber noch dauern. Der Rat hat jetzt den ersten Planungsschritt vollzogen. Vor allem beim Thema Umweltbelange wird die Vorbereitung des Baugebietes wohl arbeitsintensiv: Dass der Boden auf dem Färberei-Gelände mit allerlei Altlasten daherkommt, ist nicht nur der Gemeinde bekannt.

Endgültige Absage für Helma-Baugebiet beim TSV

Die endgültige Absage erteilte der Rat hingegen dem Vorhaben des Unternehmens Helma, auf einer vier Hektar großen Fläche an der Straße Auf der Heide neben den Sportplätzen des TSV Isernhagen ein Baugebiet zu entwickeln. Die Argumente gegen das Vorhaben waren bereits im Ortsrat H.B. und im Bauausschuss ausgetauscht worden: Man wolle keine Neubaugebiete im Außenbereich, sondern sich auf Projekte wie das Bode-Gelände im Dorf konzentrieren. Die mehr als 50 Baugrundstücke darf Helma damit nicht entwickeln.

„Neue Mitte“: Kirchhorst wird in den nächsten Jahren wachsen

Kein Investor, sondern die Gemeinde selbst will das Baugebiet „Neue Mitte“ an der Steller Straße auf der Freifläche neben der Feuerwehr Kirchhorst entwickeln. Neben Baugrundstücken ist dort auch Platz für die Dorfgemeinschaft fest angedacht – in Form eines Treffpunktes, Gastronomie und möglicherweise kleinerer Läden. Rund 11,6 Hektar ist die Fläche insgesamt groß, auf der einmal mehr als 300 Wohneinheiten entstehen könnten.

Der Bebauungsplan gilt erst einmal nur für rund die Hälfte der Fläche – wie viele Grundstücke für welche Bauformen dort entwickelt werden sollen, wird aber erst in den nächsten Planungsschritten beraten. Der Rat stimmte mehrheitlich für den Planungsstart – nur die Grünen waren dagegen, weil ihnen die Fläche, die nun beplant werden soll, deutlich zu groß sei.

Von Carina Bahl