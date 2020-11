Isernhagen

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Beschwerden von Bürgern, wenn es um die Grünpflege auf den öffentlichen Flächen der Gemeinde Isernhagen ging. Um dem Problem Herr zu werden und dieses Gefühl mit Fakten zu hinterlegen, hat die Verwaltung nun eine aufwendige Analyse zu den Zuständen auf dem Baubetriebshof betrieben – und Ziele für die Zukunft formuliert. Das Ergebnis: Mit der personellen Besetzung, wie dieser aktuell aufgestellt ist, kann es nicht funktionieren.

Vom Spielplatz bis zur Flagge: Baubetriebshof hat jede Menge Aufgaben

Der Aufgabenkatalog für das Team des Baubetriebshofs ist vielseitig: 1,3 Millionen Quadratmeter Grünfläche müssen gepflegt, 16.000 Bäume sowie 68 Spielplätze mit 382 Spielgeräten kontrolliert und in der Regel 200 Extraaufträge von Verwaltung und Politik pro Jahr abgearbeitet werden. Hinzu kommen Flaggendienste, das Leeren der öffentlichen Mülleimer im Gemeindegebiet, Dienste an den drei Badeseen sowie der Not- und Winterdienst. Die 8,4 Hektar Außenanlagen und Sportplätze der Isernhagener Schulen sollen laut Verwaltung bald hinzukommen. Diese waren bisher in der Hand der dortigen Hausmeister – doch mit der weiteren Einführung zusätzlicher Ganztagsschulen im Gemeindegebiet werden diese auch zusätzliche Aufgaben erhalten, die keine Zeit mehr für das Rasenmähen lassen. Hecken- und Baumschnitt waren an den Schulen schon bisher Aufgabe des Baubetriebshofs.

Es bräuchte fast 22 Vollzeitstellen, um alles ordentlich zu erledigen

„Wir haben aktuell sechs Gärtner, sieben Helfer und einen Vorarbeiter für die Grünpflege im Einsatz“, sagte Joost Götze, Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften, im Ausschuss für Hochbau, Umwelt, Liegenschaften und Klimaschutz. Das reiche bei Weitem nicht aus, um die Pflegestandards auf den Flächen einzuhalten. Die Unzufriedenheit im Team sei daher groß – der Krankenstand seit Jahren ebenfalls. Die umfassende Analyse habe nun ergeben, dass der Baubetriebshof mit Blick auf das neue Gebäude und seinen Maschinenpark zwar sehr gut aufgestellt sei, es aber rechnerisch 21,82 Vollzeitstellen benötigen würde, um alle Arbeiten in ausreichender Qualität zu erledigen.

Konzept legt Pflegestandard fest

Umso wichtiger sei es nun zu definieren, welchen Qualitätsstandard man bei der Grünpflege haben wolle. Die Gemeinde hat in ihrem Konzept entsprechende Intervalle für die Grünpflege festgelegt – nach den Vorgaben der Deutschen Gartenleiteramtskonferenz (Galk). Der klassische Gebrauchsrasen, wie er auf Bolz- und Spielplätzen, an den Straßen und auf den Wiesen zu finden ist, soll demnach in Isernhagen bald zehnmal im Jahr gemäht werden. Die Galk hätte sogar zwölfmal vorgeschlagen. Den Rasen auf Sportplätzen wiederum möchte die Gemeinde künftig auch zehnmal pro Jahr gemäht wissen – auch in diesem Fall liegt der Vorschlag zwei Einheiten unter der Galk-Vorgabe. „Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, wir liegen momentan bei fünf, vielleicht sechs Pflegeintervallen im Jahr“, sagte Götze zur aktuellen Qualität der Grünpflege, die oft in der Kritik steht.

Rasenmähen sollen künftig Fremdfirmen

Um das Personal im Baubetriebshof dafür aber nicht verdoppeln zu müssen, plant die Gemeinde nun, rund 30 Prozent der Aufgaben an Fremdfirmen zu vergeben. Da das Erfüllen der Aufgaben auch stets zu überprüfen sei, schlägt die Verwaltung die Auslagerung des Grünschnitts vor. „Ob eine Wiese gemäht wurde oder nicht, sieht man im Vorbeifahren“, betonte Götze zur notwendigen, aber dann nicht aufwendigen Kontrolle. Eine erste Preisabfrage bei Firmen habe ergeben, dass Isernhagen dafür wohl mit circa 230.000 Euro im Jahr rechnen müsste – den exakten Wert könne aber erst eine Ausschreibung ergeben. Zudem schlägt die Verwaltung das Einstellen eines weiteren Gärtners sowie eines Gartenhelfers vor – für rund 135.000 Euro im Jahr.

Politik gibt grünes Licht

Aus dem Ausschuss gab es jetzt zwar grünes Licht für die Ausschreibung des Grünschnitts, aber nicht für die zusätzlichen Stellen. „Die Ausschreibung sollte flexibel formuliert sein“, mahnte Heinrich Bätke ( CDU) an. In trockenen, heißen Jahren wären so häufige Mähintervalle vielleicht gar nicht notwendig. „Es wäre ja schade, wenn wir diese dann trotzdem bezahlen müssten.“ Statt der zusätzlichen Stellen sollen die Hausmeister vorerst weiter das Rasenmähen übernehmen – zumindest so lange, bis die Ganztagsschulen auch tatsächlich vorhanden sind. Helge Mensching ( FDP) hätte sich ein noch konsequenteres Outsourcing von weiteren Aufgaben gewünscht. Dem erteilte Götze aber vorerst eine Absage: „Sie wollen ja nicht nur eine schlanke Verwaltung, sondern auch Flexibilität. Und die gibt es nicht, wenn wir alles an Firmen vergeben.“

