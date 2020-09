Isernhagen

Es war eine jahrelange Diskussion, aber seit Ende Juli hat auch die Gemeinde Isernhagen eine rechtskräftige Baumschutzsatzung. Diese verbietet das Fällen oder Beschädigen von verschiedenen Eichen, Linden, Ulmen, Buchen und Kastanien, deren Stamm einen Umfang von mindestens 180 Zentimetern hat. Diese Regelung bezieht sich auf die genannten Bäume und Größen in Wohngebieten, sogenannten Siedlungsbereichen. Waldgebiete, Landschaftsschutzgebiete sowie Flächen von Baumschulen und Gärtnereien sind davon ausgenommen. Die Gemeinde schätzt, dass es rund 2000 Bäume in Isernhagen gibt, die nun den neuen Schutz genießen.

„Wir haben 20 Anrufe pro Woche“

Was auf den ersten Blick gut zu überschauen scheint, hat nun offenbar doch für viel Unsicherheit bei den Bürgern im Detail gesorgt. „Wir haben bestimmt 20 Anrufe pro Woche“, berichtet Elke Freytag, Umweltbeauftragte im Rathaus. In den wenigsten Fällen wollten die Anrufer ihren Bäumen zu Leibe rücken. „Es besteht vielmehr ein hoher Beratungsbedarf“, sagt Freytag. Ist der Baum auf meinem Grundstück betroffen? Wie sieht das mit der Verkehrssicherungspflicht und Pflege künftig aus? Was darf ich tun, was muss ich? Diese und andere Fragen beschäftigen Freytags Abteilung gerade.

„Nur ein Bürger hat bisher einen Antrag gestellt, um einen Baum fällen zu dürfen“, sagt Freytag. Denn auch das sieht die Baumschutzsatzung vor: Die Gemeinde kann auf Antrag Eigentümern das Fällen der eigentlich geschützten Bäume in Härtefällen erlauben, beispielsweise wenn vom Baum Gefahr für Personen und Sachen ausgeht und die Gefahrenabwehr einen unzumutbaren Aufwand bedeuten würde. Auch bei starken Schädigungen des Baumes ist eine Ausnahmegenehmigung denkbar.

Detaillierte Karten für Geltungsbereich in den Ortschaften

Um die Unsicherheit und den Beratungsbedarf der Bürger ein wenig zu senken, hat die Gemeinde nun detaillierte Karten erstellt, wo die Baumschutzsatzung in den einzelnen Ortsteilen genau gilt. Das soll die Anwendung der Satzung transparenter machen, heißt es aus dem Rathaus. Unter anderem sind die Karten Thema im öffentlichen Umweltausschuss, der sich am Dienstag, 15. September, um 18 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen trifft.

Fragen beantwortet die Umweltbeauftragte aber auch weiterhin unter Telefon (0511) 61534670 oder nach einer E-Mail an elke.freytag@isernhagen.de. Bürger sollten bei ihren Fragen jedoch ein wenig Geduld aufbringen, das Abarbeiten dauert aufgrund der Häufung aktuell ein wenig länger.

