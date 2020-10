Altwarmbüchen

Die Isernhagener mussten Jahre darauf warten: Seit Donnerstag sind die Bagger im Zentrum in Altwarmbüchen angerückt. Bis Herbst 2021 werden der Marktplatz, die Gehwege und die Straße neu gestaltet. Das bedeutet aber auch, dass viele Parkplätze wegfallen, unter anderem weil hinter dem Rathaus das Baustellenlager eingezogen ist. Auch die Altglascontainer sind dort verschwunden. Die Zentrumszufahrt ist mindestens bis Ende März nur noch von der Königsberger Straße oder der östlichen Bothfelder Straße aus möglich. Busse umfahren das Zentrum seit einer Woche komplett.

Optikerin rechnet mit weiteren Umsatzeinbußen

Nur wenige Meter liegen zwischen der aktuellen Baustelle und dem Geschäft von Claudia Preiß. Durch ihre Schaufenster kann die Optikerin beobachten, wie Bauarbeiter an der Kreuzung die Straße aufreißen. „Irgendwann musste damit schließlich angefangen werden“, sagt Preiß pragmatisch, die seit Jahren für die Gewerbetreibenden im Zentrum spricht. Für sie und ihr Geschäft bedeutet das vor allem viel Lärm und Umsatzeinbußen. Schon die erste Straßensperrung im vergangenen Jahr, als die Gemeinde die östliche Bothfelder Straße und die Penny-Zufahrt sanieren ließ, habe sich auf die Einnahmen niedergeschlagen. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie. „Wir können nur hoffen, dass die Kunden uns dennoch die Treue halten“, sagt Preiß. Sie vertraut darauf, dass das schönere Bild des Zentrums nach der Umgestaltung neue Kunden nach Altwarmbüchen locken werde.

Optikerin Claudia Preiß setzt auf die Treue ihrer Kunden. Quelle: Laura Beigel

Die Gemeinde hatte die Gewerbetreibenden bei der Planung miteinbezogen, unter anderem mit einem Sitz in der sogenannten Zentrums-AG, die alle Schritte eng begleitet hat. Sie hatte bereits zum Start der Bauarbeiten betont, dass man versuche, die Einschränkungen für die Geschäfte möglichst gering zu halten.

Bauarbeiten sorgen für Parkplatzmangel

Insgesamt fünf Bauphasen umfasst das Großprojekt, das zu zwei Dritteln mit Fördergeldern von Land und Bund finanziert wird. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 angedacht. Anwohnerin Sylvia Möbius ist bezüglich des Zeitplans skeptisch. Besonders verärgert ist die 63-Jährige aber über die Parkplatzsituation. Aufgrund der Bauarbeiten seien viele Parkplätze nicht mehr befahrbar. „Viele Autofahrer parken jetzt vor unserer Haustür“, sagt Möbius. „Wo sollen wir als Anwohner des Zentrums dann noch parken?“

Hinter dem Rathaus, wo Autofahrer sonst parken konnten, ist jetzt ein Depot für Baustellenfahrzeuge und -materialien entstanden. Quelle: Laura Beigel

Gleiches ist auch Anwohnerin Ingrid Hamann ein Dorn im Auge. Straßenreinigungsfahrzeuge kämen nicht mehr durch, die Parkplätze seien dauerhaft belegt. Zudem hätte sich die 68-Jährige gewünscht, dass das Rondell gegenüber der Sparkasse erhalten bleibe. „Das finde ich schon schade“, sagt Hamann. „Dort haben sich immer einige Leute aufgehalten.“ Doch über diese Stelle werden künftig übergangsweise Autos rollen. Wenn die Kreuzung gesperrt ist, braucht es den Weg über den nördlichen Marktplatz, um den Stichweg der Bothfelder Straße zu erreichen.

Kundschaft bleibt dem Zentrum fern

Inzwischen verirren sich nur noch wenige Kunden ins Zentrum, berichtet Verkäuferin Mechthild Holm. Sie betreibt das Bekleidungsgeschäft Meggy Moden direkt neben dem Rathaus. Die Corona-Krise und jetzt auch noch die Zentrumssanierung lassen sie an ihre Grenzen stoßen. Es gebe Tage, an denen nicht ein Kunde ihren Laden betrete. „Das hält man nicht lange durch“, sagt Holm. Sie kritisiert die Bauarbeiten scharf – als „unverschämt gegenüber den Geschäften“. Seitdem auch noch die nahe gelegenen Bushaltestellen nicht mehr angefahren würden, sei im Zentrum quasi „nichts mehr los“. Fahrgäste müssen nämlich für die Zeit der Bauarbeiten auf eine Ersatzbushaltestelle am Farrelweg ausweichen.

Mechthild Holm betreibt im Zentrum Isernhagens den Bekleidungsladen Meggy Moden. Quelle: Laura Beigel

Andrea Will vom Blumenladen auf der anderen Seite des Zentrums sieht es nicht ganz so kritisch. „Bis jetzt sind die Bauarbeiten auszuhalten. Der Lärm ist nur teilweise ganz schön heftig“, sagt sie. Auch im Bücherladen LeseNest direkt gegenüber hat man Verständnis für die Pläne der Gemeinde. „Die Zentrumssanierung finde ich gut, wir in der Nordpassage haben aber nur leider nichts davon“, sagt Ulrike Bahrmann-Schüler. Denn die Nordpassage ist in privater Hand, dort darf die Gemeinde nicht tätig werden. Zwar hat auch die Bücherladeninhaberin beobachtet, dass weniger los ist im Zentrum – ihre Kunden seien ihr jedoch bisher treu geblieben. „Ich bin gespannt, wie die Situation nach den Herbstferien aussieht.“

Ulrike Bahrmann-Schüler betreibt zusammen mit Olaf Kopinke den Buchladen LeseNest. Quelle: Laura Beigel

Gastronom wünscht sich Hinweistafel

Schilder weisen bereits seit Donnerstag an der Kircher Straße auf die Sackgasse und die Umleitung ins Zentrum hin. Yilmaz Tüzün, Inhaber des Restaurants Tandur im Zentrum, wünscht sich für die nächste Zeit noch ein Schild, „auf dem alle Händler aufgelistet sind, die weiterhin erreichbar sind“. Bisher wird dort nur auf den Verbrauchermarkt und das Rathaus hingewiesen. Auch er habe gemerkt, dass aufgrund der Baustelle die Kundenzahlen, die in Corona-Zeiten eh niedriger seien, weiter sinken.

Serdar Bozer leitet das gleichnamige Schreibwarengeschäft im Zentrum Isernhagens. Quelle: Laura Beigel

Serdar Bozer mangelt es vor allem an neuen Kunden. „Die meisten sind Stammkunden, die zu mir in den Laden kommen“, sagt der Betreiber des gleichnamigen Schreibwarengeschäfts im Zentrum. Ohne die Bushaltestelle und das dazugehörige Laufpublikum direkt nebenan wird es auch für ihn schwieriger. Er setzt wie Optikerin Preiß seine Hoffnung auf das schönere Zentrum nach den Bauarbeiten. „Wir müssen jetzt einfach gemeinsam weiter durchhalten“, sagt Bozer.

Von Laura Beigel