„Es war ein dichter Tag. Ich gehe reich beschenkt zurück nach Hildesheim.“ Die St. Paulusgemeinde, zu der rund 4000 Katholiken in Burgwedel und Isernhagen gehören, hat Bischof Heiner Wilmer am vergangenen Freitag aus Anlass eines Pastoralbesuchs tiefe Einblicke in ihr Innenleben gewährt. Nach insgesamt sieben Gesprächsrunden mit Gemeindegremien und diversen Arbeitsgruppen, die wegen der Corona-Schutzbestimmungen nur per Videokonferenz abgehalten werden konnten, fiel Wilmers Fazit in der abschließenden (analogen) Heiligen Messe fast überschwänglich aus. Wer keinen der limitierten 63 Plätze in der Kirche ergattern konnte, verfolgte den gestreamten Gottesdienst live via Youtube zu Hause. Dies sei eine besondere Gemeinde, die für das ganze Bistum richtungsweisend sei, sagte der Bischof dieser Zeitung.

Ehrenamtliche haben vorgearbeitet

Die letzte Visitation eines Bischofs in St. Paulus liegt zwölf Jahre zurück. Sieben Jahre später war Norbert Trelle dann noch einmal zum 50. Kirchweihjubiläum zu Gast. Für seinen Nachfolger Heiner Wilmer, der seit September 2018 im Amt ist, stand jetzt wieder ein offizieller, ein sogenannter Pastoralbesuch an. Zur Vorbereitung hatte die Gemeinde dem 50-Jährigen einen ausführlichen Orientierungsbericht übersandt – formuliert von fünf zehnköpfigen Arbeitsgruppen aus Gemeindemitgliedern zu den Schwerpunkten Ökumene, Den Menschen dienen, Vielfältige Gottesdienste, Kindern und Jugendlichen Raum geben sowie Gemeindekultur. Das Papier ist ein lebendiges Portrait des Gemeindelebens, benennt aber auch Herausforderungen, Potenziale und offene Fragen. Wilmer war schon von der Vorablektüre beeindruckt – ebenso wie vom Engagement und Ideenreichtum, mit dem St. Paulus es bewerkstelligt hat, seit Mai vergangenen Jahres durchgehend coronakompatibel Präsenz zu zeigen, ohne Messen oder Wortgottesdienste ausfallen zu lassen.

Oberhirte des Bistums konferiert im Pfarrbüro

Organisationsstärke und Spontanität waren auch für den Pastoralbesuch selbst gefragt. Noch bis Mittwochvormittag waren alle davon ausgegangen, dass es zu einem Aug’-in-Aug’-Austausch der Arbeitsgruppen mit „Bischof Heiner“ kommen würde. Das stellte sich jedoch als Irrtum heraus: Bei Ehrenamtlichen greift (anders als für Hauptamtliche) die Vorschrift der Corona-Schutzverordnung, nach der sich maximal zwei Haushalte treffen dürfen. Also musste flugs alles auf Videokonferenz umgestellt werden. Tatsächlich konnte Wilmers ganztägiger Konferenzmarathon mit insgesamt rund 70 Beteiligten am Freitagmorgen pünktlich nach Fahrplan beginnen – am Computer des Pfarrbüros am Mennegarten. Persönlich sah der Bischof seine Gesprächspartner vom Tage auch abends in der Messe nicht mehr. Sie verzichteten auf einen Platz in der Kirche, damit möglichst viele weitere Gemeindemitglieder den hohen Gast aus Hildesheim erleben konnten.

Treffen der Seelsorger an der St.-Petri-Kirche in Großburgwedel: Pastorin Bodil Reller (St. Petri/von links), Hartmut Lütge (St. Paulus), Bischof Heiner Wilmer und Pastor Jens Blume (St. Petri). Quelle: Thomas Oberdorfer

Unterbrochen wurde der bischöfliche Arbeitstag in Großburgwedel zweimal. Für ein kurzes ökumenisches „Treffen der Seelsorger“ mit den Pastoren der evangelischen Petrigemeinde. Bodil Reller und Jens Blume erläuterten Wilmer, den St.-Paulus-Pfarrer Hartmut Lütge und weitere Gäste begleiteten, die Geschichte der ums Jahr 1200 entstandenen Petrikirche bei einem Rundgang. In der zweiten Arbeitspause hatte das Paulus-Hausmeisterehepaar seinen Auftritt. Günther und Tilli Krüger trugen das selbst zubereitete Mittagessen auf: vorweg eine Kraftbrühe, Kartoffeln und Schweinefilet zum heimischen Spargel als Hauptgang, und Panacotta mit Mangomus vor dem Espresso mit Amarettini. „Wir haben nichts ausgelassen.“

Bischofslob: „Sehr lebendig, äußerst kreativ“

Erst am Abend, kurz vor der Messe, findet Bischof Wilmer etwas Zeit für ein Fazit gegenüber dieser Zeitung. „Sehr lebendig, äußerst kreativ. Die Christen von St. Paulus leben die Attraktivität des Evangeliums“, das fällt dem 50-Jährigen, der nach zehneinhalb durchgetakteten Stunden Pastoralbesuch immer noch frisch wirkt, als Erstes ein. Angetan sei er davon, dass die Gemeinde den Anspruch habe, allen, die hier leben oder hergekommen sind, Heimat zu geben – eine soziale, geistige und spirituelle Heimat. „Das finde ich großartig.“

Richtungsweisend sei zudem, dass sie auch im Gemeinwesen vor Ort Verantwortung übernehme, zum Beispiel durch tatkräftige Unterstützung von Flüchtlingen, ebenso wie in der Dritten Welt. Die Uganda- und Brasilien-Hilfe von St. Paulus finanziert 170 jungen Menschen in Uganda, Brasilien und Kenia die Ausbildung.

Beeindruckt habe ihn auch „das große gegenseitige Vertrauen innerhalb der Gruppen der Gemeinde wie auch zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen“, berichtet der Bischof. Sein Rat sei gewesen, den eigenen Kräften noch stärker zu vertrauen – gerade vor dem Hintergrund, dass St. Paulus sich seinen Pfarrer mit zwei weiteren Gemeinden im Pastoralbereich Nord teilen muss. „Das Ehrenamt ist der Schlüssel.“ Als weiteren großen Pluspunkt wertet es Wilmer, „wie Ökumene hier gelebt wird“. Das Christentum könne nur überleben, „wenn wir zusammenhalten und zusammen unterwegs sind.“ Wird es denn eines Tages ein gemeinsames Abendmahl geben? Ein komplexes Thema, „über das wir in der Deutschen Bischofskonferenz sprechen“, sagt der Oberhirte des Bistums. „Da sind wir dran.“

In der St.-Paulus-Kirche lauschen dem Bischof 63 Katholiken, allesamt vorangemeldet, mit Sicherheitsabstand wegen Corona. Quelle: Martin Lauber

Gemeinsam über die Tora meditieren

In der Messe selbst wendet Wilmer sich dann noch einmal direkt an die engagierten jungen Leute in der Gemeinde. „Ihr seid richtig gut drauf“, befindet er – ein Lob unter anderem dafür, dass sie sich als Ersatz für eine wegen Corona geplatzte Ferienfreizeit selbst ein Zeltlager organisiert haben. An alle ist sein Wunsch adressiert, jeder Form von Antisemitismus entgegen zu treten. Bischof Heiner gibt den Impuls, den Kontakt zu einer jüdischen Gemeinde in Hannover zu suchen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, gemeinsam die Tora zu lesen, aber auch „gemeinsam etwas zu machen, das Spaß macht“.

