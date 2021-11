Isernhagen F.B

Die Region hatte auf der kompletten Ortsdurchfahrt in K.B. und F.B. aufgrund der vielen Straßenschäden Tempo-30 angeordnet. Mit diesem Limit ist die Gemeinde aber nicht einverstanden. Deshalb werde man dort auch nicht mit dem neuen Blitzeranhänger messen, hatte Ex-Bürgermeister Arpad Bogya verkündet. Doch am ersten Tag seines Ruhestands stand der Blitzeranhänger nun doch an der Hauptstraße in F.B. Handelt es sich also um die erste Amtshandlung seines Nachfolgers Tim Mithöfer (CDU)?

Nein, so ist es nicht. Vielmehr steht der Blitzer nahe dem Zebrastreifen vor der neuen Kita an der Hauptstraße 24 in F.B. Dort wurde Tempo 30 schon sehr viel früher angeordnet, um die Kita-Kinder bei der Überquerung der Ortsdurchfahrt zu schützen – und das unabhängig von den Straßenschäden. „Die Tempomessung wird aus Verkehrssicherheitsgründen durchgeführt“, heißt es aus dem Rathaus.

Unbekannte haben den Blitzeranhänger in der Nacht zu Dienstag beschmiert. Quelle: Carina Bahl

Doch bereits in der ersten Nacht machten sich Unbekannte an dem Gerät zu schaffen und beschmierten den Blitzer mit roter Farbe. Die Tempomessung verhindert das aber nicht: Wie die Gemeinde mitteilt, wurden die entscheidenden Bauteile inzwischen gereinigt. Der Blitzer bleibt einsatzbereit. Eine Strafanzeige gegen unbekannt wurde gestellt.

Von Carina Bahl