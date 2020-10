Isernhagen H.B

Die Temperaturen werden kühler, das Wetter ungemütlicher, aber die Blues Garage und ihre treuen Gäste halten stand: Die Open-Air-Saison wird auch im Oktober fortgesetzt – und das mit hörenswerten Acts vor dem Motel California an der Eisenstraße 14 in Isernhagen H.B.

Freischlader-Konzert am Freitag

Am Freitag, 23. Oktober, ist dort ab 20 Uhr Henrik Freischlader mit seiner Band zu Gast. Für 30 Euro können Besucher den Auftritt im Rahmen seiner „Missing Pieces“-Tour erleben. Handgemachte Musik, abseits jeglicher Inszenierungen und Showelemente machen die Band aus, die die Tradition des Blues durch die Flexibilität jedes Einzelnen sensibel in die heutige Zeit überführt.

Henrik Freischlader (Mitte) und seine Band treten am 23. Oktober in Isernhagen H.B. auf Quelle: Timo Wilke

Ausnahmegitarrist beim Konzert am Sonnabend

Am Sonnabend, 24. Oktober, steht dann ab 20 Uhr Musiker Andreas Diehlmann auf der Motel-Bühne – Tickets kosten 25 Euro. Der Ausnahmegitarrist und seine Band haben längst den Geheimtippstatus hinter sich gelassen und gelten spätestens seit der Nominierung für die German Blues Challenge (Beste Blues CD 2018 „Your Blues Ain’t Mine“) als feste Größe der deutschen Bluesrock-Szene. Nach ersten Gitarrenversuchen im Alter von elf Jahren besuchte Diehlmann die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl und absolvierte anschließend das Studium der klassischen Gitarre an der Musikakademie Kassel. Seit 1993 ist er als freiberuflicher Livemusiker, Gitarrenlehrer, Arrangeur, Komponist und Sessiongitarrist unterwegs. Vor der Gründung seiner eigenen Band tourte er einige Jahre in der Band der amerikanischen Bluessängerin Sydney Ellis durch Europa.

Southern Rock mit Copperhead County

Weitaus mehr Southern Rock bietet das Konzert am Freitag, 30. Oktober, mit der Band Copperhead County. Für 25 Euro können Besucher ab 20 Uhr mitreißende Songs über das Leben, gesungen von der rauchigen Stimme von Corvin Silvester, genießen. Inspiriert durch Musiker wie Blackberry Smoke und The Outlaws bringt die Band ihre „footstomping and beer raising tunes” auf die Bühne. Ein musikalisches Abenteuer, wie Veranstalter Henry Gellrich dem Publikum verspricht.

AC/DC-Coverband bestreitet das Oktoberfinale

Das Oktoberfinale auf der Open-Air-Bühne in H.B. darf die Rock- und Tributeband Hole Full of Love bestreiten. Am Sonnabend, 31. Oktober, gibt es ab 20 Uhr eine beeindruckende Bühnenshow, die sich konsequent den Rock’n’Roll-Anfängen der früheren AC/DC-Jahre verpflichtet hat. Der Eintritt zum Konzert kostet 25 Euro.

Diese Regeln gelten zu Corona-Zeiten

Die Corona-Pandemie erfordert auch bei der Blues Garage ein paar besondere Regeln: Die Konzerte finden daher nicht in der Blues Garage, sondern auf der Freifläche vor Familie Gellrichs Motel California an der Eisenstraße 14 in Isernhagen H.B. statt. Maximal 200 Tickets dürfen Gellrichs pro Konzert verkaufen. Diese gibt es online auf www.bluesgarage.de. Die Konzerte müssen vom Publikum im Sitzen verfolgt werden – warme Kleidung und eine mitgebrachte Decke schaden daher nichts. Getränke und eine Stärkung vom Imbisswagen gibt es dennoch. Einlass ist stets ab 18 Uhr.

Von Carina Bahl