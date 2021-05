Hannover

Knapp elf Wochen nach den Durchsuchungen auf dem Gelände der neuen Blues Garage in Isernhagen H.B. hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen jetzt eingestellt. Die Behörde hatte den Bruder der Betreiberin des Livemusikklubs im Verdacht, mit einer größeren Menge Drogen gehandelt zu haben. Das Landgericht Hannover hatte zuvor entschieden, dass die Durchsuchungen Anfang März rechtswidrig gewesen sind, weil aus Sicht der Kammer kein Anfangsverdacht gegen den Verdächtigen in diesem Fall vorliegen würde.

Täter verwendeten Decknamen im Netz

Im Zusammenhang mit der Zerschlagung eines international agierenden Drogenrings hatten die Strafverfolger am 3. März auch das Gelände der neuen Blues Garage an der Eisenstraße durchsuchen lassen. Stundenlang sicherten zahlreiche Polizisten Beweise auf dem Areal, stellten unter anderem drei Fahrzeuge sicher. Der Verdacht: Der Bruder der Betreiberin der Blues Garage soll in die Geschäfte des Drogenrings verstrickt gewesen sein. Die Ermittler hatten Daten im Internet ausgewertet, in denen die Mitglieder der Drogenbande allerdings nur unter Aliasnamen agierten. Die Ermittler waren sich sicher, dass sie einen dieser Namen dem Verdächtigen zuordnen konnten. Das Amtsgericht Hannover teilte diese Auffassung und stellte einen Durchsuchungsbeschluss aus.

Ermittlungen laufen weiter

Das Landgericht Hannover war von der Beweislage in diesem Fall nicht überzeugt. Aus Sicht der Kammer reichten die Belege der Ermittler nicht aus, um den Aliasnamen zweifelsfrei dem Verdächtigen zuordnen zu können. Als Konsequenz aus diesem Urteil stellte die Staatsanwaltschaft jetzt die Ermittlungen in diesem Fall ein. Dennoch ist den Strafverfolgern weiter daran gelegen, herauszubekommen, wer sich hinter dem Decknamen tatsächlich verbirgt. „Die Ermittlungen in diesem Punkt laufen weiter, allerdings gegen unbekannt“, sagt Oliver Eisenhauer, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Zum Stand der Ermittlungen im gesamten Komplex der Zerschlagung des Drogenrings wollte sich Eisenhauer nicht äußern. Fest steht: Bis spätestens Anfang September müssen Anklagen in diesem Verfahren erhoben werden. Dann endet die Frist für die Unterbringung der übrigen Verdächtigen in der Untersuchungshaft.

Von Tobias Morchner