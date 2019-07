Isernhagen

Den Sommerabend im eigenen Garten oder am See ausklingen lassen und bei einer Radtour das warme Wetter genießen: Viele Isernhagener verbringen so ihren Feierabend. Doch für viele Insekten bedeutet der warme und trockene Sommer vor allem ein knappes Nahrungsangebot.

Saatgut ist kostenlos erhältlich

Aus diesem Grund hat die Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde Isernhagen, Elke Freytag, die Aktion „ Blütezeit Isernhagen“ ins Leben gerufen. Dabei verteilt die Gemeindeverwaltung kostenlos Tütchen mit Saatgut für Privatgärten.

Die Blühstreifen-Mischung ist für mehrjährige Bienen-Gärten geeignet und kann entweder in den Monaten August und September oder im Frühjahr von März bis Mai ausgesät werden. Fast 50 verschiedene Acker- und Wiesenblumen wie beispielsweise Schafgarbe, Ringelblume, Kornblume, Wilde Malve, Acker-Vergissmeinnicht und Wiesen-Salbei wurden für die kleinen Tütchen gemischt. Darunter finden sich auch traditionelle Heil- und Küchenkräuter.

Persönlicher Beitrag zum Artenschutz

Wer einen größeren oder kleineren Blühstreifen im eigenen Garten oder auch im Balkonkasten einrichtet, leistet damit einen persönlichen Beitrag zum Artenschutz und wird je nach Wetter und „grünem Daumen“ mit einer bunten Kräutermischung und dankbaren Insekten belohnt.

Abgeholt werden können die Saatgut-Tütchen während der Öffnungszeiten montags und dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr im Wartebereich des Bürgerbüros im Rathaus, Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen. Desweiteren gibt es die Saatgutmischungen im Bau- und Planungsamt, Abteilung Umwelt und Grün, im Rathaus-Nebengebäude immer montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Auch beim Baubetriebshof, Am Moorgraben in Altwarmbüchen, sind sie zu bekommen.

Von Lisa Otto