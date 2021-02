Isernhagen

Am morgigen Sonntag, 14. Februar, ist Valentinstag. Das sogenannte Fest der Liebe geht stets mit dem traditionellen Blumengeschenk einher. Noch bis vor wenigen Tagen drohte dieser Hauptverkaufstag für Blumen mitten in den Corona-Lockdown zu fallen. Jetzt ist klar: Ab Sonnabend dürfen die Läden wieder öffnen. Auf den Strauß hätte in Isernhagen aber auch so niemand verzichten müssen. Denn die Supermärkte in der Gemeinde hatten sicherheitshalber schon aufgestockt – und auch die Blumenhändler wären am Sonntag für Bestellungen aktiv geworden. An diesem Valentinstag gibt es in Isernhagen also so viele Blumen wie selten.

30 Prozent mehr bestellt

„Wir haben rund 30 Prozent mehr Blumen für den Valentinstag bestellt“, sagt Marcel Peters, Inhaber des Rewe-Supermarktes an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen. Mehr sei ihm zu riskant gewesen. „Es wäre schade, letztlich einen Teil der Sträuße nicht zu verkaufen“, sagt der 36-jährige Marktleiter. Die Aussicht, bei möglicherweise geschlossenen Blumenläden eine wichtige Anlaufstelle für Geschenkesucher zu sein, hatte auch den Edeka-Markt Segebrecht in H.B. die Blumenbestände hochfahren lassen. „Im Vergleich zum Valentinstag im vergangenen Jahr lassen wir uns doppelt so viele Sträuße liefern“, sagt Cord Dunkmann, stellvertretender Marktleiter. Neben klassischen roten Rosen seien aktuell auch Tulpen sehr beliebt. „Wir sind zuversichtlich, die Frühjahrsboten loszuwerden.“

Anzeige

Das richtige Gefühl hatte hingegen Christian Eggert, Leiter des Rewe-Marktes in F.B. Er sah keine Veranlassung, im Lockdown mehr Sträuße für die Kunden vorzuhalten. „Wir haben wie jedes Jahr zum Valentinstag unsere Bestellung aufgegeben“, sagt der Marktleiter. Das sei aber natürlich immer noch viel mehr als an den übrigen Wochenenden im Jahr.

Floristin Michaela Schlott präsentiert bei Rosen Kroppen einen Frühlingsstrauß und freut sich, dass die Blumenläden am Sonnabend wieder öffnen dürfen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Floristen sind froh

Floristin Susanne Michalak leuchteten am Freitag die Augen. Erst hatte sie die Nachricht nicht glauben wollen und mit Kollegen per Smartphone hin- und hergeschrieben. Nun ist es aber sicher: Die Blumengeschäfte dürfen trotz des Lockdowns wieder öffnen. „Wir sind bereit“, sagt die Inhaberin des Ladens Mira Fleur an der Dorfstraße und lacht. Ihren Laden hatte sie bereits mit Oster-Dekoration und Blumenarrangements geschmückt. „Ich hatte gedacht, wir können frühestens vor Ostern wieder öffnen“, sagt sie. Noch in der Nacht erwartet Michalak eine größere Warenlieferung, damit sie für den Valentinstag am Sonntag reichlich Auswahl an Blumen parat hat.

Bestellung und Lieferungen möglich

Trotz der Öffnung bleibt das Angebot der Floristen bestehen. Ihre Sträuße können weiterhin abgeholt oder auch geliefert werden. Und nach wie vor können Kunden telefonisch vorbestellen. Etliche Vorbestellungen liegen Michalak für den Valentinstag bereits vor. Spontan hat sie sich entschlossen am Valentinssonntag von 9.30 bis 12 Uhr ihren Laden zu öffnen. Die Bestellungen können dann im Laden abgeholt werden. Allerdings hat die Floristin durchaus Verständnis dafür, wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt, „komm Schatz, lass gut sein, du kannst auch nach dem Lockdown für mich Blumen besorgen.“

„Wir sind überglücklich“, sagt auch Maike Kroppen, Inhaberin des Geschäfts Rosen Kroppen in N.B., über die Erlaubnis ihren Laden öffnen zu können. Sie und ihre Mitarbeiter seien zwar dankbar gewesen, trotz der bisherigen Schließung, Blumensträuße auf Bestellung verkaufen zu können. „Die Vorbestellungen können wie bisher abgeholt werden“, sagt Kroppen. Nun können sie aber wieder richtig loslegen – und das noch vor dem Valentinstag. Rosen Kroppen öffnet am Sonntag, 14. Februar, von 9 bis 14 Uhr. Somit sei auch für kurz entschlossene Kunden, die mit einem Bouquet ihre Zuneigung beweisen wollen, ausreichend Blumenvorrat vorhanden, sagt sie.

Von Katerina Jarolim-Vormeier