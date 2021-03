Hannover

Eine gute Woche nach dem angeblichen Diebstahl eines Nasenbären von dem Gelände der Wildtierstation Isernhagen ist das Tier wieder aufgetaucht. Ein Zeuge entdeckte den verletzten Nasenbären am Montagnachmittag auf einem Parkplatz an der Straße Breitentrift. Er verständigte die Polizei. Die Beamten baten die Tierretter der Feuerwehr um Unterstützung. Doch bevor die Experten den Nasenbären eingesammelt hatten, waren die Mitarbeiter der Wildtierstation bereits zur Stelle. Der Nasenbär wurde noch am Nachmittag von einem Tierarzt versorgt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tierrettungswagen der Feuerwehr war für den Nasenbären angefordert worden, doch als die Spezialisten vor Ort waren, war das Tier bereits abgeholt worden. Quelle: Christian Elsner

Zwei Wochen vor dem angeblichen Diebstahl des Tiers waren Mitarbeiter der Wildtierstation auf den Exoten aufmerksam gemacht worden. Sie griffen den Nasenbären auf dem Truppenübungsplatz zwischen Isernhagen und Langenhagen auf und stellten fest, dass dem Tier der Schwanz fehlte. Nach Behandlung bei einer Tierärztin wurde der eigentlich in Südamerika beheimatete Nasenbär in einer privaten Pflegestelle untergebracht. Von dort wurde er dann angeblich entwendet. Die Diebe sollen das Gehege mit einem Seitenschneider aufgeschnitten haben. Die Betreiber der Wildtierstation schalteten die Polizei ein und setzten eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise auf den Nasenbären aus. Die Polizei ermittelt jetzt.

Von Tobias Morchner