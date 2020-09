Die Corona-Krise verbietet Schülern des Gymnasiums und der IGS in Isernhagen aktuell, die Schulcampus-Bibliothek im Schulzentrum in Altwarmbüchen zu betreten. Damit die Schüler dennoch an Sach- und Jugendbücher kommen, hat das Büchereiteam eine kreative Lösung gefunden.